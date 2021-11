Brutalité policière à Québec : le SPVQ promet de faire la lumière rapidement

Le maire de Québec et le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont uni leur voix dimanche pour condamner l’arrestation brutale de jeunes adolescents noirs à Québec samedi.

Deux vidéos de l'événement ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des policiers poser des gestes répressibles à l’égard des jeunes menottés et cloués au sol, devant un bar.

«Nous souhaitons que la lumière soit faite rapidement sur cette situation», a souligné le maire Bruno Marchand.

Ce dernier a tenu à adresser une pensée pour les personnes affectées par cet incident et toutes celles qui vivent dans la peur depuis les événements.

«Ça nous fait prendre conscience d’une réalité à laquelle nous sommes rarement exposés à Québec», a expliqué le maire de la capitale provinciale.

«On a envie profondément de s’assurer que pour tous le respect, cette valeur et devise, puisse être vécu et ressenti au quotidien pour tous nos citoyens et citoyennes», a-t-il ajouté.

Bruno Marchand a également voulu afficher son soutien aux policiers qui font actuellement face au jugement et aux remarques de plusieurs citoyens.

«Je ne tolérerai jamais aucune discrimination ou contravention aux droits qui nous régissent. Par contre, je réitère toute ma confiance envers les policiers de la ville de Québec», a-t-il déclaré.

«Nous nous sommes engagés à faire de notre ville un milieu où règne un vivre ensemble véritable et fondamental», a ajouté le maire de Québec.

Enquête interne

Le SPVQ a annoncé samedi en soirée avoir ouvert une enquête interne rigoureuse pour faire la lumière sur cet événement.

«Je m’engage personnellement à ce que l’enquête soit faite rondement. Je veux avoir des éclaircissements sur ce qui s’est passé ce soir-là», a soutenu Denis Turcotte le chef du SPVQ.

Ce dernier a toutefois indiqué qu’il était trop tôt pour annoncer si des sanctions seront imposées aux policiers impliqués dans l’incident. Il assure toutefois qu’une décision sera prise rapidement.

