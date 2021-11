Discours du Trône expliqué, de la jarretière à la toge

OTTAWA | La 44e législature du Parlement a pu débuter cette semaine avec le discours du Trône, un cérémonial ampoulé tout droit venu de Westminster sans lequel la Chambre des communes ne peut pas commencer ses activités. À l’Assemblée nationale du Québec, on l’appelle le discours d’ouverture, car les coutumes monarchiques ont été partiellement épurées. Mais au fédéral, on reste fort attaché à la tradition britannique. Le Journal vous présente un petit guide pour décoder cet événement répété presque à l’identique depuis des siècles.

La gouverneure générale

Photo AFP

La gouverneure générale, Mary Simon, est la représentante de la reine d’Angleterre au Canada, qui demeure notre cheffe d’État. Le premier ministre, lui, est le chef du gouvernement. La vice-reine lit le discours du Trône rédigé par le gouvernement. C’est un condensé des objectifs du gouvernement pour la session parlementaire qui débute. La représentante de la souveraine est uniquement invitée à inclure des remarques introductives.

Le collier

La gouverneure générale porte au cou le collier de chancelière de l’Ordre du Canada qui reconnaît les services rendus par des Canadiens et des Canadiennes qui ont changé le visage du pays. Mme Simon a été nommée membre de l’Ordre du Canada en 1992 et a été promue au grade d’Officier en 2006. Elle a récemment été investie du titre de Compagnon extraordinaire de l’Ordre.

Le Sénat

Le discours du Trône est lu dans la Chambre du Sénat depuis que le Canada est devenu un pays en 1867. Il est lu au Sénat, car la souveraine n’a pas le droit d’entrer à la Chambre des communes. En février 2019, le Sénat a déménagé temporairement dans l’édifice du Sénat, une ancienne gare datant de 1912, en attendant la rénovation de son emplacement permanent, l’édifice du Centre, qui devrait durer au moins 10 ans.

Les trônes

Photo AFP

La représentante de la reine et son époux, Whit Fraser, sont assis sur les trônes du Sénat fabriqués en noyer, dont un morceau provient d’un arbre du grand parc de Windsor de la reine Élisabeth II. Ces trônes symbolisent la présence du monarque dans la Chambre haute. Ils sont ornés de feuilles d’érable, du monogramme de la reine Élisabeth II, du lion faisant partie des armoiries du Canada, et des fleurs de lys et de rose, symboles de l’ancien régime de la Nouvelle-France et du régime anglais.

L’huissier

AFP

L’huissier du bâton noir, aujourd’hui John Gregory Peters, était jusqu’en 1997 appelé Gentilhomme huissier de la verge noire, ce qui a valu aux titulaires de cette fonction leur lot de plaisanteries et de caricatures. Son nom a dû être changé quand Mary C. McLaren est devenue la première femme à jouer ce rôle. Disparue au Québec depuis 1968, cette fonction est née en Angleterre au milieu du XIVe siècle avec la création de l’ordre de la Jarretière. À l’origine, son rôle était de guider les chevaliers lors des défilés et de garder la porte close quand leur ordre du sous-vêtement féminin se réunissait, d’où son nom « huissier » qui vient du latin médiéval « ussarius », c’est-à-dire « portier ».

La tenue de l’huissier

Il porte une redingote noire, une culotte noire allant jusqu’aux genoux, des bas de soie, des chaussures noires à boucle d’argent, une épée dans un fourreau noir, un chapeau tricorne très en vogue au XVIIIe siècle, un sac à perruque pendu au dos et son bâton à la main droite.

Le bâton

Photo AFP

Sa verge mesurant environ 90 cm était à l’origine en ébène. Mais, signe de temps moins fastes, elle a été remplacée par du bouleau jaune peint en noir en 1967, puis par du bois de rose noir en 1976. Elle est le symbole de l’autorité royale que lui confère son rôle de serviteur personnel et de messager de la reine au Parlement. La tête du bâton est ornée d’un lion en or 18 carats, emblème de la royauté anglaise. Le lion tient un bouclier surmonté d’une couronne. Le tout est entouré d’une jarretière portant la devise de ce prestigieux ordre du dessous : « Honi soit qui mal y pense ».

Le juge

Photo d'archives

Ce personnage n’est pas le père Noël, mais le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, en tenue d’apparat : une toge écarlate garnie de vison blanc canadien. Quand il siège à la cour, il porte une toge de soie noire. Il représente ici le pouvoir judiciaire.

Le cortège

L’huissier conduit les députés à la Chambre du Sénat pour qu’ils écoutent le discours. En raison des travaux de rénovation en cours, ils ont dû se déplacer en minibus électrique pour parcourir les deux coins de rue qui séparent le parlement de l’édifice du Sénat temporaire. L’huissier les reconduit ensuite à la Chambre des communes où leur première tâche est de répondre au discours.

Le président du Sénat

L’huissier lance la cérémonie en guidant le président du Sénat, George J .Furey, jusque dans la Chambre haute. Le président du Sénat lui ordonne ensuite de se rendre à la Chambre des communes pour convoquer les députés.

En chiffres

Photo d'archives

150 discours du Trône depuis la Confédération en 1867

discours du Trône depuis la Confédération en 1867 2 ont été lus par la reine d’Angleterre

ont été lus par la reine d’Angleterre 854 mots en moyenne dans les 10 premiers discours, contre 6781 en 2020 et 3200 en 2021

La Chambre des communes

Traditionnellement, les députés ne sont pas accueillants envers l’homme à la verge. Ils l’empêchent de pénétrer dans la Chambre des communes en lui fermant la porte au nez pour signifier leur indépendance à l’égard de la souveraine. L’huissier frappe trois fois à la porte de la Chambre des communes avec la base de son bâton pour transmettre son message. Il doit clairement s’identifier pour que les députés l’acceptent, depuis qu’en 1631, le roi Charles 1er a fait irruption aux Communes à Londres avec 400 hommes. Il y a arrêté cinq députés qui le considéraient comme un tyran traître à la nation, car il souhaitait notamment hausser les impôts pour accroître ses propres revenus.