Les joueurs du Canadien livraient bataille à ceux des Penguins lorsque la nouvelle de la démission de Scott Mellanby a été confirmée par l’équipe.

« On n’a pas de contrôle là-dessus, mais on comprend que nos résultats et la place qu’on occupe dans le classement ont un lien avec ce qui se passe au-dessus de nous. »

–Jake Allen

« Ça fait longtemps que je suis dans la LNH. Quand ça ne va pas bien, il y a des changements. Alors quand tu as un début de saison comme le nôtre, il y a des choses comme ça qui arrivent. »

–Jonathan Drouin

Jonathan Drouin a ouvert la marque en déjouant Casey DeSmith vers la fin de la deuxième période. Curieusement, c’est un rare revirement causé par Sidney Crosby qui lui a permis de s’échapper en direction du gardien des Penguins.

« Ça fait du bien. Surtout quand c’est le premier but du match. Habituellement, les matchs que l’on gagne, ce sont ceux où l’on marque en premier. C’est plus facile de jouer avec l’avance. Ça nous a permis de bâtir notre match. »

–Jonathan Drouin

Ducharme a eu la main heureuse en plaçant Artturi Lehkonen à la gauche de Nick Suzuki et de Cole Caufield. Le Finlandais a inscrit son troisième but en quatre matchs et récolté un neuvième point à ses dix dernières rencontres.

« Il est allé chercher un gros but. C’est un gars qui joue avec de la vitesse, il est toujours sur la rondelle. Il amène une pression sur l’autre équipe. Il est fiable défensivement. »

–Dominique Ducharme