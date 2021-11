Un lanceur de qualité se joint aux Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont ajouté du talent à leur rotation de lanceurs partants en s’entendant sur les termes d’un contrat de cinq saisons avec l’artilleur Kevin Gausman, dimanche.

Selon Sportsnet, l’athlète qui aura 31 ans au début de la prochaine saison empochera 110 millions $.

Gausman s’ajoute ainsi à un excellent groupe qui compte déjà sur les services de Hyun Jin Ryu, Jose Berrios et Alek Manoah.

La saison dernière, avec les Giants de San Francisco, Gausman a établi plusieurs sommets personnels, dont les victoires (14), la moyenne de points mérités (2,82) et le nombre de retraits sur des prises (227). En 33 départs, il a préservé une fiche de 14-6, lançant un total de 192 manches, un autre sommet personnel. Il a seulement permis 20 longues balles et 66 points, dont six n’étaient pas mérités.

La saison prochaine, Gausman entamera sa 10e saison dans le baseball majeur. L’ancien des Giants, mais aussi des Reds de Cincinnati, des Braves d’Atlanta et des Orioles de Baltimore, qui l’ont repêché avec le quatrième tour de parole de l’encan de 2012, affiche une moyenne de points mérités de 4,02 depuis le début de sa carrière, en plus d’avoir signé 64 gains en 236 matchs, dont 197 départs.