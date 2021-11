Un podium pour Hamelin à sa dernière Coupe du monde

Charles Hamelin a conclu sa carrière en Coupe du monde sur le podium en remportant l’argent au relais 5000 m, dimanche à Dordretch aux Pays-Bas.

La fin de semaine a été très spéciale pour le vétéran patineur sur courte piste qui accrochera ses longues lames après la présentation du championnat mondial à Montréal en mars.

Hamelin a eu droit à une petite fête de ses coéquipiers, samedi soir, après les courses et a reçu de nombreux éloges.

« Ce fut le fun, la surprise que mes coéquipiers et coéquipières m’ont réservée samedi soir, a-t-il souligné. Il y a eu quelques discours et j’ai pris la parole pour dire à tout le monde ma grande fierté d’être membre de l’équipe nationale. »

« J’ai terminé sur une super bonne note en remportant l’argent au relais, de poursuivre Hamelin qui compte 142 médailles en carrière en Coupe du monde, dont 84 dans les épreuves individuelles. J’ai savouré chaque moment et je respirais lentement pour me nourrir de l’énergie dans l’amphithéâtre. On voulait l’or et on a raté par quelques millimètres derrière les Coréens, mais le plus important est le comportement des gars qui ont affiché un grand calme et se sont adaptés. »

Hamelin a eu droit à plusieurs éloges. L’annonceur maison l’a qualifié de légende vivante à deux reprises et la télévision néerlandaise a été très élogieuse à son endroit. « J’étais inconfortable un peu parce que ma carrière n’est pas terminée, mais ça fait chaud au cœur, a-t-il exprimé. Je vais réaliser plus ce que j’ai fait au moment de ma retraite. Durant mon entrevue à la télévision néerlandaise, ils m’ont comparé à des patineurs de la trempe de Viktor Ahn et Apolo Anton Ohno. C’est incroyable de faire partie du même cercle que ces deux patineurs et d’entendre mon nom dans la même phrase. »

Toujours dans le coup

Possédant à la fois les citoyennetés sud-coréenne et russe, Ahn est le patineur qui compte le plus de médailles d’or olympiques, avec six, et aussi le plus grand médaillé avec huit écus tout comme Ohno et l’Italienne Arianna Fontana.

Même s’il ne compte aucune médaille individuelle cette saison en Coupe du monde, Hamelin est convaincu qu’il est toujours dans le coup. « J’aurais voulu obtenir de meilleurs résultats en fin de semaine, a-t-il reconnu, mais j’ai fait de bonnes courses qui m’ont mis en confiance et démontré que je suis encore capable de rivaliser avec tout le monde et de gagner. L’important n’est pas de gagner maintenant. »