Arrestations musclées à Québec : Legault s’en remet à l’enquête interne

Le premier ministre François Legault s’en remet pour le moment à l’enquête interne déclenchée par le SPVQ pour faire la lumière sur les arrestations musclées de jeunes Noirs survenues la fin de semaine dernière.

« J’ai regardé la vidéo. Ça m’a troublé et je veux qu’on aille au fond des choses, a-t-il déclaré lundi, en marge de l’ouverture du Club MED de Charlevoix.

« Si on est capables de le faire avec une enquête qui vient de l’interne, on fera comme ça. Si c’est nécessaire d’aller plus loin, on ira plus loin », a-t-il ajouté. Au besoin, le Bureau des enquêtes indépendantes ou un juge comme dans l’affaire Camara pourrait se voir confier un tel mandat.

Par-contre, François Legault rejette l’idée que ces interventions musclées témoignent d’un racisme systémique au sein de la police de Québec. « Il n’y a pas de raison de croire que ce soit un système qui touche tous les policiers de Québec. En tous cas, on l’espère », dit-il.

Le premier ministre n’exclut toutefois pas qu’il puisse s’agir de manifestations isolées de racisme, mais il est « trop tôt » pour l’affirmer, selon lui.

En début de soirée, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a précisé avoir demandé au Commissaire à la déontologie de « se pencher sur cet événement ».

