Balado : les Ateliers branchés, vous connaissez?

Les véhicules hybrides et électriques sont de plus en plus nombreux sur nos routes, mais ce ne sont pas tous les mécaniciens qui sont formés pour en faire l’entretien.

Des études démontrent d’ailleurs que les propriétaires de modèles électriques sont plus enclins à se fier à leur concessionnaire pour les réparations, de peur qu’un mécanicien indépendant ne soit pas en mesure d’offrir un service adéquat.

Face à ce constat, l’initiative des Ateliers branchés a vu le jour, se donnant le mandat de former les mécaniciens québécois et de créer un répertoire d’ateliers certifiés. Pour en discuter, Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont reçu André Gamelin, l’un des initiateurs du projet, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un besoin de formation

À force de discuter avec des mécaniciens et de se rendre dans des évènements axés sur l’électrification des transports, André Gamelin a remarqué un manque de connaissances en matière d’entretien des véhicules électriques. « Les gens ont beaucoup plus de questions qu’on pense. Ils ne maitrisent pas les types de bornes de recharge ou les informations sur les batteries », note-t-il, expliquant que plusieurs mécaniciens sont intéressés par la transition électrique de l’automobile, mais ne savent pas trop vers où se tourner pour acquérir les connaissances nécessaires pour faire l’entretien de modèles électrifiés.

Les formations octroyées par Ateliers branchés permettent ainsi aux mécaniciens de mieux comprendre les enjeux reliés spécifiquement à ce type de véhicules. « On offre quatre niveaux de formation », explique-t-il. Cela peut aller d’une simple rencontre informative avec le personnel de l’atelier jusqu’à des cours sur la désinstallation d’une batterie et des câbles de haut voltage.

Pour ce qui est de l’outillage nécessaire à l’entretien des véhicules électriques, André Gamelin assure qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour qu’un mécanicien puisse bien s’équiper. « Si on exclut la table pour descendre la batterie, quand on a mis 5000 $, on est bien outillé », assure-t-il, ajoutant que les outils traditionnels des mécaniciens peuvent servir à plusieurs tâches sur les véhicules électriques. Après tout, qu’ils soient électriques ou à essence, tous les véhicules sont dotés de composantes similaires comme des freins ou des suspensions. Les mécaniciens ne partent donc pas de la case départ.

Faire partie de la discussion

En plus d’offrir de la formation aux mécaniciens québécois, l’initiative des Ateliers branchés se donne comme objectif d’aider les ateliers mécaniques certifiés en véhicules électriques à mieux se faire connaitre.

« Il y a plusieurs années, quand il y avait un restaurant qui affichait avoir de l’air climatisé, on allait manger à ce restaurant-là », indique André Gamelin en riant. Il souhaite reprendre un concept similaire en fournissant aux ateliers des affiches visuelles indiquant sa spécialisation, de même qu’un répertoire en ligne que les automobilistes à la recherche d’un mécanicien compétent pourront consulter.

En plus de cela, André Gamelin tente d’inciter les propriétaires d’ateliers mécaniques à faire installer une borne de recharge devant leur commerce. Au final, l’objectif est de faire comprendre aux automobilistes que l’achat d’un véhicule électrique est envisageable... et que son entretien peut être effectué ailleurs que chez le concessionnaire!

Actualités de la semaine

Au cours de cet épisode, Antoine Joubert et Frédéric Mercier sont revenus sur les dévoilements du Salon de l’auto de Los Angeles.

Ils ont aussi discuté de l’abandon du moteur Hellcat ainsi que de la nomination des véhicules de l’année par l’équipe du Guide de l’auto.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Ford Escape PHEV et Hyundai Santa Cruz récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont terminé l’émission en répondant à certaines questions envoyées par les auditeurs.

Pour faire parvenir une question à notre équipe, c’est par ici!

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.