Bataille du dimanche soir: «Chanteurs masqués» et «Révolution» au sommet

La bataille des cotes d’écoute du dimanche soir s’est poursuivie cet automne, avec un net avantage pour TVA et ses gros canons «Chanteurs masqués» et «Révolution».

• À lire aussi: «Révolution»: Cindy, Rahmane et Yoher remportent la finale

• À lire aussi: «Chanteurs masqués»: Marie-Élaine Thibert et Wilfred LeBouthillier triomphent

La nouveauté «Chanteurs masqués», dont la finale a couronné les Inséparables – Wilfred LeBouthillier et Marie-Élaine Thibert –, a enregistré une progression pendant la saison.

Le premier épisode, le 19 septembre, avait été suivi par 1 554 000 curieux, selon les données confirmées de Numéris, lesquelles incluent les visionnements en différé sur sept jours. Le 14 novembre, soit le dernier dimanche pour lequel des données confirmées sont disponibles, 1 752 000 accros ont visionné cet épisode. Il s’agit d’un bond de 200 000 fidèles.

Lors de la finale de dimanche de «Chanteurs masqués», les données non confirmées fournies lundi par TVA montrent que 1 836 000 personnes ont assisté à la victoire des Inséparables contre la Dinde noire et le Harfang des noces. C’est un record, et ce, sans les visionnements en différé.

La troisième saison de «Révolution» a profité de l'engouement des Québécois pour «Chanteurs masqués». La première du 19 septembre a rejoint 1 371 000 personnes. Le 14 novembre, avec les données confirmées de Numeris, «Révolution» avait progressé à 1 439 000 amateurs au compteur. Pour la finale de dimanche, on parle aussi d’un record avec 1 548 000 téléspectateurs.

Sur ICI Télé, la 18e saison de «Tout le monde en parle» a débuté en force avec 1 032 000 téléspectateurs le 26 septembre, d’après les chiffres confirmés de Numéris. L’émission pilotée par Guy A. Lepage a maintenu ses cotes d’écoute pendant l’automne, avant de chuter sous le million (976 000) le 14 novembre. Dimanche, 842 000 personnes étaient à l’antenne, selon les chiffres non confirmés de Radio-Canada.

Le premier des quatre épisodes de «JMP», marquant le retour au petit écran de Jean-Marc Parent, a pour sa part rallié 1 186 000 téléspectateurs le 14 novembre à TVA, versus 785 000 ce dimanche.

Enfin, «Occupation double dans l’Ouest», à Noovo, n’a pas fait le top 30 de Numéris pour la semaine du 8 au 14 novembre, mais Bell Média affirme qu’un record de 20 millions de visionnements a été comptabilisé en ligne pendant la saison. En date du 25 novembre, d’après les chiffres partagés par la chaine, la téléréalité avait un auditoire moyen de 602 000 téléspectateurs. Dimanche, elle a amassé une cote d’écoute de 680 000.

Les chiffres confirmés du dimanche soir pour la semaine du 8 au 14 novembre*:

1- Chanteurs masqués, TVA – 1 752 000 téléspectateurs

2- Révolution, TVA – 1 439 000 téléspectateurs

3- JMP, TVA – 1 186 000 téléspectateurs

4- Tout le monde en parle, ICI Télé – 976 000 téléspectateurs

5- La poule aux œufs d’or, TVA – 816 000 téléspectateurs

6- TVA Nouvelles (week-end), TVA – 714 000 téléspectateurs

*Plus récentes données confirmées sur le site de Numéris

Les chiffres non confirmés du dimanche 28 novembre*:

1- Chanteurs masqués, TVA – 1 836 000 téléspectateurs

2- Révolution, TVA – 1 548 000 téléspectateurs

3- TVA Nouvelles (week-end), TVA – 858 000 téléspectateurs

4- Tout le monde en parle, ICI Télé – 842 000 téléspectateurs

5- JMP, TVA – 785 000 téléspectateurs

6- La poule aux œufs d’or, TVA – 726 000 téléspectateurs

7- Occupation double dans l’Ouest, Noovo – 680 000 téléspectateurs

*Données fournies par les réseaux

À VOIR AUSSI