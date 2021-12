Comment afficher une peau douce et hydratée tout au long de l’hiver

On ne se mentira pas, les intempéries de l’hiver affectent durement notre épiderme chaque année. Pour arborer un minois doux et lisse, en plus de profiter d’un éclat de vitalité malgré le froid et la neige, il est important de prendre soin de votre peau au quotidien.

Grâce à Aveeno et aux bienfaits de l’avoine, il est possible d’adopter une routine beauté simple et efficace!

Une routine de soins en deux étapes

Pour une peau d’apparence saine, misez sur une routine quotidienne en mettant l’accent sur deux étapes essentielles: le nettoyage et l’hydratation.

Première étape: le nettoyage

Getty Images

L’étape du nettoyage est incontournable afin d’éliminer les cellules mortes et de débarrasser votre peau des impuretés accumulées à la surface de l’épiderme au cours de la journée.

Utilisé quotidiennement sous la douche, le gel nettoyant hydratant Aveeno nettoie, nourrit et aide à renouveler l’hydratation naturelle de votre peau grâce à l’avoine apaisante et à de riches émollients exclusifs.

Il vous suffit de verser quelques gouttes de ce gel crémeux sur une éponge, une débarbouillette ou dans la paume de vos mains, de masser la peau de votre corps pour obtenir une mousse riche et de rincer délicatement à l’eau tiède.

Deuxième étape: l’hydratation

Getty Images/iStockphoto

L’hydratation représente un geste essentiel pour assurer le renouvellement cutané et protéger votre peau des agressions extérieures.

La lotion hydratante quotidienne Aveeno vous permet de soulager la peau sèche, en plus d’en améliorer significativement l’apparence en deux semaines seulement.

À la sortie du bain ou de la douche, appliquez une mince couche de cette formule hydratante sur votre corps en effectuant des mouvements circulaires afin de permettre à la lotion de bien pénétrer. Répétez cette étape matin et soir.

Les bienfaits de l’avoine

Formulés à base d’avoine prébiotique (farine d’avoine) – un ingrédient recommandé en toute confiance par les dermatologues –, le gel nettoyant et la lotion hydratante Aveeno forment le duo idéal pour vous aider à restaurer et maintenir la barrière d’hydratation de votre peau.

D’ailleurs, saviez-vous que Cléopâtre utilisait l’avoine dans ses rituels beauté? Raison de plus d’intégrer à votre routine quotidienne cet ingrédient aux multiples bienfaits, utilisé depuis des siècles!

Riche en nutriments, l’avoine prébiotique possède de nombreuses vertus éprouvées, ce qui en fait un allié de choix dans les soins pour la peau.

Voici les 5 bienfaits généraux de cet ingrédient d’origine naturelle:

1. Hydrate

2. Protège la barrière cutanée naturelle

3. Soulage les démangeaisons

4. Réduit l’inflammation

5. Équilibre le pH de la peau

Bref, l’avoine prébiotique est un ingrédient apaisant et hydratant qui fera de petits miracles pour votre peau cet hiver, alors inutile de vous en passer!

Vous souhaitez adopter une routine efficace afin de protéger votre peau des intempéries de l’hiver? Intégrez le gel nettoyant et la lotion hydratante Aveeno à votre routine quotidienne de soins et dites bonjour à une peau d’apparence plus saine!