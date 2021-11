Elyzabeth Diaga revisite les succès des reines du rock

Après avoir brillé à Las Vegas où elle a offert 175 représentations dans la dernière année, la chanteuse Elyzabeth Diaga va se produire en mars prochain à Montréal, Gatineau et Québec.

L’interprète qui rend hommage aux reines du rock sera de passage au Cabaret du Casino de Montréal les 17 et 18 mars 2022, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau le 24 mars et au Théâtre Capitole de Québec le 26 mars.

C’est l’occasion d’entendre des succès de Heart, Pat Benatar, Blondie, Marjo, Tina Turner, Cher, Joan Jett, Les Rita Mitsouko, Niagara, Alanis Morissette, The Cranberries, Lady Gaga et Diane Dufresne, notamment.

Dans la dernière année, Elyzabeth Diaga a présenté son spectacle «Queens of Rock» en résidence au théâtre Mosaic On The Strip. Cette production a obtenu le prix du meilleur spectacle-hommage dans la capitale du jeu.

Elyzabeth Diaga était aux côtés du coach Marc Dupré à «La Voix» en 2020 et elle s’est illustrée dans les comédies musicales «Dracula» et «Shérazade» ainsi que dans les productions «Rock Story» et «Les Ailes du feu» du compositeur Philippe Leduc.

Les billets sont en vente dès maintenant (queenofrock.ca) pour les représentations de Montréal et de Gatineau, et ils seront disponibles ce mardi pour le spectacle de Québec.