[EN IMAGES] Variant Omicron: la chaîne Club Med reste «optimiste»

Malgré l’apparition d’un nouveau variant de la COVID-19 et la fermeture des frontières de certains pays, la chaîne Club Med est «optimiste» quant au succès du Club Med Québec Charlevoix pour les prochains mois.

«Personnellement, je reste optimiste. La situation n’est pas la même qu’il y a un an et demi où la COVID-19 était quelque chose de nouveau», répond au Journal Vincent Giraud, vice-président pour Club Med au Canada.

«La situation a changé. Nous connaissons mieux la COVID-19. Il y a aussi eu la vaccination et il y a les médicaments qui arrivent. [...] L’OMS recommande également que les frontières restent ouvertes», poursuit-il.

Ces derniers jours, le Japon, l’Israël et le Maroc ont notamment décidé de refermer leurs frontières aux voyageurs étrangers en raison du variant Omicron.

La semaine dernière, Ottawa a suspendu l’entrée au Canada pour les gens en provenance de sept pays de l’Afrique australe jusqu’au 31 janvier.

M. Giraud concède que son organisation suit ce dossier «avec attention».

Il indique que chaque village Club Med, dont celui à Charlevoix, a encore des protocoles de sécurité très stricts, entre autres, en ce qui concerne le nettoyage des sites et l’offre alimentaire, afin d’éviter la propagation du virus.

Par ailleurs, chaque client de plus de 13 ans doit avoir un passeport vaccinal à jour. Cette restriction ne s’applique toutefois pas aux plus jeunes.

19 000 réservations

Les installations du Club Med Québec Charlevoix peuvent héberger jusqu’à 850 personnes par nuit. Jusqu’à présent, la direction dit n’avoir traité aucune demande d’annulation en raison du nouveau variant de la COVID-19.

Déjà, le taux d’occupation dépasse les 70 % jusqu’à la mi-mars. Il s’agit majoritairement de Québécois et d’Ontariens. Des Américains (15 %) et des Brésiliens (15 %) viendront aussi au Massif de Petite-Rivière-Saint-François.

Le Club Med, qui est partenaire dans ce projet avec le Groupe Le Massif, souligne avoir enregistré environ 19 000 réservations pour son nouvel hôtel et les clients restent en moyenne quatre nuit. Par an, la chaîne espère attirer plus ou moins 50 000 vacanciers dans ses murs.

Pour la saison estivale, la direction espère compter davantage sur les Européens pour remplir ses chambres. Elle prévoit notamment signer des ententes avec des compagnies d’ici, afin d’offrir différentes possibilités d’activités aux touristes, comme l’observation des baleines.

La chaîne Club Med est également d’avis que Québec doit encore travailler sur sa desserte aérienne pour offrir plus de vols directs.

«Évidemment, nous sommes très intéressés à avoir plus de dessertes directes», note M. Giraud, dont l’organisation a investi dans un salon dédié aux voyageurs à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec qui sera inauguré mercredi. «On va donner accès à tous nos clients de catégories Gold et Platinum», précise-t-il.

Une facture de 20 millions $

Lundi, les médias ont été invités à visiter le nouveau complexe hôtelier 4 Tridents (4 étoiles) de 302 chambres à Charlevoix et 3 restaurants, dont l’investissement total atteint 130 millions $. Il s’agit d’une hausse de 10 millions $ par rapport au budget fixé en 2017.

L’entreprise Club Med a dû injecter davantage d’argent pour que le projet voit le jour. Elle prévoyait réaliser, initialement, un investissement de 14 millions $. Le chèque a bondi à 20 millions $, selon nos informations.

Ces derniers jours, le Club Med Québec Charlevoix a hébergé 400 clients travaillant pour des agences de voyages. La direction est aussi parvenue à pourvoir presque la majorité des postes qui étaient encore disponibles.

«Cela a pu permettre de tester les installations. Je pense que tout le monde a aimé l’expérience», avance M. Giraud. «Nous sommes prêts. La semaine prochaine, on devrait atteindre les 90 % ou 95 % des effectifs que nous avions de besoin», conclut-il.

L’établissement devrait servir de gagne-pain à environ 350 personnes.

Quelques chiffres

130 millions $

350 employés

302 chambres, dont 25 suites 5 étoiles

3 restaurants : Le Marché, Terroir & Co, Le Chalet

2 bars : Le Météore, Le Chalet

Une piscine intérieure de 23 mètres et un spa (Sothys)

Les séjours sont de 2, 3, 4 ou 7 nuits

80 % des produits alimentaires offerts dans les restaurants proviendront du Canada et 30 % seront des produits locaux

Quelques activités

Ateliers de ski

Raquettes

Patinage

Luge

Pêche sur la glace

Cours de cirque du Club Med

Cours de Yoga et de méditation

