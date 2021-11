Johanne Blouin en spectacle au Cabaret du Casino de Montréal le 4 décembre

C’est elle qui se cachait sous le costume du Harfang des noces à l’émission «Chanteurs masqués»: Johanne Blouin, qui aime la magie du temps des Fêtes, va monter sur la scène du Cabaret du Casino de Montréal samedi le 4 décembre pour interpréter les plus grands classiques de Noël.

Elle va partager la scène avec quatre musiciens et trois choristes, mais on promet aussi des visites surprises.

Johanne Blouin a vendu plus de 300 000 albums dédiés à la période de Noël depuis le début de sa carrière. Le premier, l’opus «Sainte Nuit», remonte à 1990 et suivait sa période «Dors Caroline», sa pièce à succès que l’on fredonne encore. Il y a ensuite eu «Johanne Blouin chante Noël» (1994) et «Noël d’espoir» (1997).

«Les airs de Noël m’ont toujours séduite parce que j’adore l’ambiance des Fêtes, les décorations et tout ce qui contribue à créer une certaine féérie. Et en plus, la structure même de plusieurs de ces chansons demande une bonne capacité vocale et convient à mon registre», a dit Johanne Blouin, lundi, dans un communiqué.

Le spectacle «Johanne Blouin chante Noël» sera présenté au Cabaret du Casino de Montréal le samedi 4 décembre, à 20 h. Les billets sont en vente en ligne (cabaretducasino.ca).