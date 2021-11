La saison de Christian McCaffrey est terminée

Tragique nouvelle pour les Panthers de la Caroline et les poolers, puisque la saison du porteur de ballon Christian McCaffrey est terminée en raison d’une blessure à une cheville.

C’est ce que le club de la NFL a annoncé lundi, dans un communiqué publié sur son site internet.

«Un examen d'imagerie par résonance magnétique réalisé lundi matin a dévoilé une blessure suffisamment grave pour inscrire son nom sur la liste des joueurs indisponibles en raison d’une blessure, ont écrit les Panthers dans leur missive. En raison du temps qu’il devra prendre pour guérir et qu’il s’agit de la deuxième fois que son nom se retrouve sur cette liste, cette nouvelle signifie que McCaffrey ratera les cinq derniers matchs de la saison régulière des Panthers.»

Plus tôt en 2021, l’athlète de 25 ans a été contraint de rester sur les lignes de côté pour cinq rencontres, et ce, en raison d’une blessure à une cuisse. McCaffrey avait également raté la majorité de la campagne 2020 après avoir subi plusieurs blessures.

Cette année, le produit de l’Université Stanford a amassé 442 verges et un touché via des jeux au sol en sept matchs. Il a aussi attrapé 37 ballons pour 342 verges et un majeur.

Pour les poolers à la recherche d’une solution pour remplacer McCaffrey dans leur formation, il faudra être actif au ballotage et mettre la main sur Chuba Hubbard. Ce dernier aura la responsabilité de prendre la place de «CMC» dans le champ arrière des Panthers.

Dalvin Cook est mal-en-point

Les nouvelles ne sont pas meilleures chez les Vikings du Minnesota, puisque le porteur de ballon Dalvin Cook s’est déchiré le labrum et s’est luxé une épaule.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network.

Le demi offensif de 26 ans a subi ces blessures dimanche, lors d’un revers de 34 à 26 contre les 49ers de San Francisco.

Contrairement à McCaffrey, Cook devrait être en mesure de renouer avec les terrains de football d’ici la fin de la campagne 2021. On ne sait toutefois pas encore combien de temps le joueur vedette sera sur la touche.

Celui qui déjà reçu deux invitations pour le match du Pro Bowl connait une saison difficile, lui qui a inscrit seulement quatre touchés en neuf rencontres. Il a aussi amassé 773 verges avec ses jambes.

Comme ce fut le cas quand Cook a raté deux parties plus tôt cette année, Alexander Mattison sera le porteur de ballon principal des Vikings jusqu’à ce que son coéquipier soit en mesure de revenir au jeu.

