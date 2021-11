Le REM pour YUL, un désastre financier, dit le patron d’Aéroports de Montréal

La station du Réseau express métropolitain (REM) entre l’Aéroport de Montréal et le centre-ville est très attendue par les passagers depuis plusieurs années, mais pour l’administration aéroportuaire, il s’agira d’un «désastre financier», assure son patron.

«Les gens pensent que je fais le REM pour faire de l’argent. On ne le fait pas pour faire des sous. Aussitôt que le REM arrive, on se prive de revenus de stationnement», a affirmé Philippe Rainville, PDG d’Aéroports de Montréal, en marge d’une conférence devant le Cercle canadien de Montréal.

Selon ses évaluations, ADM, qui est organisme à but non lucratif, se privera de revenus de 5 à 10 millions $ à partir de la mise en service du REM. «Financièrement, ce n’est pas bon (...) Et il faut que j’investisse, on met 500 millions là-dedans sur quelque chose qu’on ne tire aucun revenu», a-t-il lancé.

Au printemps dernier, après plusieurs mois d’incertitude et d’intenses négociations, Québec et Ottawa s’étaient entendus sur un montage financier afin d’aller de l’avant avec la construction de la station du REM. Un entrepreneur sera choisi après le temps des Fêtes.

M. Rainville affirme toutefois que c’était la bonne décision à prendre dans «un contexte de développement durable et pour réduire l’empreinte carbone».

«On le fait pour les passagers (...). On tient pour acquis que nos voyageurs pensent comme nous, que de faire venir le REM à l’aéroport de Montréal, c’est la bonne chose, et de payer pour la gare, que c’était la chose à faire», explique-t-il.

Mais le patron d’ADM ne s’en cache pas, il aurait eu «plein d’autres choses à faire» pour mettre les infrastructures de l’aéroport à niveau. Mais les investissements ont été repoussés en raison de la pandémie mondiale et des finances plus que précaires.

Selon lui, si le retour à la normale devait survenir trop rapidement, en 2024 par exemple, les passagers en subiraient les conséquences et la structure risque «de craquer».

«Sur le long terme, on est capable d’y arriver, mais si le trafic revient trop vite, l’usager va souffrir. (...) Le débarcadère avant la pandémie, ça refoulait sur l’autoroute 20, ça va continuer», a-t-il prédit.

M. Rainville soutient qu’il ne veut pas «se plaindre encore sur la place publique» pour obtenir des subventions, mais plaide pour un changement de modèle qui permettraient à des investisseurs de capital patient – comme les caisses de retraite- de mettre de l’argent dans les infrastructures.

«Ça va prendre quelques milliards (pour se refaire une santé financière)», constate-t-il tout en proposant l’injection de capital direct par Ottawa. «Il faut s’asseoir et en discuter», conclut-il.

