Longueuil fera abattre 70 cerfs

La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a tranché et fera abattre environ 70 cerfs qui se trouvent dans le parc Michel-Chartrand, a appris TVA Nouvelles.

Cette décision a été prise parce que les bêtes sont malades et qu’ils dégradent l’état du parc. On ignore pour l’instant quand et comment la Ville a l’intention d’abattre le cheptel.

Toutefois, le troupeau de cerfs a connu une forte croissance dans la dernière année. Alors que l’on en comptait une trentaine l’an dernier, on estime qu’il y en a maintenant entre 50 et 70 dans le parc, peut-être même près d’une centaine.

En fonction de la superficie du parc, la capacité de support est de 10 à 15 cerfs. De plus, les femelles peuvent se reproduire dès leur première année de leur vie et produire jusqu’à trois faons par année.

La situation est appelée à se détériorer de façon exponentielle si aucune action rigoureuse n’est prise à court terme, selon les observations de la table de concertation, dont le rapport doit être rendu public mardi.

On suggère la méthode de la capture et de l’euthanasie pour réduire considérablement la taille du cheptel dès 2022. Selon les experts, l’automne est la saison à privilégier pour cette approche.

Les élus du conseil de Ville seront d’ailleurs appelés sous peu à adopter des recommandations de la table de concertation qui a reçu il y a quelques mois le mandat de trouver des solutions pour le rétablissement et le maintien de l’équilibre écologique et la préservation des milieux naturels du parc.

Rappelons que le 10 novembre 2020, la Ville de Longueuil avait annoncé l’abattage de la moitié du troupeau de cerfs en raison de leur surpopulation.

Or, une pétition de 40 000 noms demandait alors le recul de la municipalité. La mairesse de l’époque, Sylvie Parent, était donc revenue sur sa décision.

Catherine Fournier, alors députée de la région, avait proposé d’introduire des coyotes pour régler le problème.