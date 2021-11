Mon petit-fils est-il un futur assassin?

Je suis une grand-mère préoccupée par l’idée de ne pas inculquer aux enfants des stéréotypes susceptibles de les rendre intolérants à la différence. Malgré cela, mon petit-fils de quatre ans adore faire semblant qu’il tue sa petite soeur quand il la croise. Je déteste ça, et mon fils, son père, trouve ça drôle et ça me frustre. Qui a tort ?

Mamie inquiète

Je pense que votre petit-fils ne fait que reproduire des gestes normaux chez les enfants pour se confronter aux autres. C’est à votre fils maintenant de l’éduquer pour qu’il en comprenne la portée.