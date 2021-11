Omicron: des symptômes étonnamment très différents du variant Delta

Les symptômes du variant Omicron de la COVID semblent être bien différents du variant Delta, et seraient plutôt «légers», selon une docteure sud-africaine qui a vu plusieurs patients touchés par cette nouvelle souche qui inquiète de par le monde.

La Dre Angelique Coetzee, présidente de l'Association médicale sud-africaine, a déclaré dimanche à la BBC qu'elle avait commencé à voir des patients présentant des symptômes «inhabituels» dès le 18 novembre dernier.

Ces symptômes semblent être plus «extrêmement légers», selon cette médecin qui a sonné l’alarme dans son pays.

«Cela a commencé avec un patient de sexe masculin âgé d'environ 33 ans ... et il m'a dit qu'il était juste extrêmement fatigué ces derniers jours et qu'il avait ces courbatures et ces douleurs avec un peu de mal de tête», a-t-elle expliqué en entrevue à la BBC.

Le patient n'avait pas de mal de gorge, mais plutôt une sensation de «grattage» dans la gorge. Il ne présentait pas de toux, ni perte de goût ou d'odorat, des symptômes qui ont été associés à des souches précédentes du coronavirus.

La Dre Angelique Coetzee a expliqué que le patient avait testé positif à la COVID tout comme sa famille. Elle précise qu’elle a vu plusieurs présentant ces effets secondaires plus légers de la COVID au cours de la même journée.

Des collègues avaient aussi constaté ces symptômes chez de nombreux patients.

«Ce que nous voyons cliniquement en Afrique du Sud, et rappelez-vous que je suis à l'épicentre là où je pratique, est extrêmement doux, pour nous ce sont des cas bénins. Nous n'avons admis personne, j'ai parlé à d'autres collègues à moi et ils me disent la même chose», a-t-elle ajouté.

