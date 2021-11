Pneus d’hiver obligatoires: les garages sont débordés

Le premier décembre qui est la date limite pour installer les pneus d'hiver approche rapidement. Ceux qui n’ont pas encore pris leur rendez-vous dans un garage doivent prendre leur mal en patience.

• À lire aussi: L’heure des pneus d’hiver a sonné

Comme dans de nombreux domaines, la pénurie de main-d’œuvre ralentit les opérations. Quelques heures avant l'entrée en vigueur des pneus d'hiver obligatoires, c'est la course dans les ateliers de mécanique.

«Et on en a jusqu’à la mi-décembre, avance le propriétaire de JF Mécanique +, Jean-François Bérubé. Il y a des retardataires évidemment et aussi la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte qu’on déborde après le premier décembre. On pourrait avoir le double de personnel actuellement.»

«On n’est pas capable de fonctionner à pleine capacité parce qu’il nous manque de mécaniciens», confirme Jean Gagné, copropriétaire chez Ici pneu mécanique Sherbrooke.

Plusieurs se tournent vers les garages sans rendez-vous. «Samedi, c’était l’enfer, des gens ont attendu plus de trois heures et j’ai dû en refuser, raconte le propriétaire des Pneus Goulet, Stéphane Martel. J’ai des amis qui sont venus nous aider, mes employés et moi.»

Pour ceux qui doivent s'acheter des pneus, préparez-vous à payer plus cher. «On parle d’une augmentation de 15 % à 20 % sur la plupart des marques», ajoute-t-il.

La hausse serait pire encore pour les pneus chinois, soit de 30 % à 40 %, si bien que les garagistes n’en vendent presque plus parce qu’ils reviennent au même prix que les pneus qui sont de moyen et haut de gamme.

À VOIR AUSSI