Proxénétisme et agressions sexuelles armées: un Lavallois de 35 ans activement recherché

Un présumé proxénète et agresseur sexuel de Laval est activement recherché par les policiers, qui font d’ailleurs appel au public pour le localiser le plus rapidement possible.

Blake Charbonneau, qui traîne un dossier criminel déjà bien garni, est recherché pour «des infractions en lien avec du proxénétisme et des agressions sexuelles graves et armées s’échelonnant sur plusieurs années», ont fait savoir les autorités.

Le Lavallois de 35 ans est recherché par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP), composée de policiers de Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Gatineau, de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada.

Blake Charbonneau mesure 1,75 mètre (5 pi 7 po) et pèse 80 kg (176 lb). Il a les cheveux noirs et les yeux bleus. Il porte des boucles d’oreilles.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de faire immédiatement le 911. Les gens qui détiendraient des informations pouvant aider les policiers à le retrouver peuvent quant à eux communiquer avec la Centrale criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.

