Saviez-vous que la vitamine D est en fait une hormone?

Dans les années 20, alors que les spécialistes ne différenciaient pas encore la vitamine de l’hormone, la «vitamine D» a été découverte et nommée par erreur. Peu importe comment vous voulez l’appeler, ses bénéfices restent tout aussi importants!

En effet, il s’agit plutôt d’une hormone vitale que le corps fabrique en réaction au soleil. Celle-ci a un rôle essentiel à jouer dans l’utilisation du calcium dans le corps, dans le développement des cellules et dans le fonctionnement des muscles.

L’hormone D ou vitamine D pourrait également être efficace dans la prévention du diabète et de certains cancers.

Comme la quantité de rayons de soleil est insuffisante dans notre pays, de nombreux Canadiens présentent une carence. Le corps n’arrive donc pas à produire assez de vitamine D et l’alimentation ne réussit pas à pallier le déficit.

En réponse à ce problème, l’entreprise canadienne Santé Bien Cultivée propose des produits à base de plantes qui permettent l’augmentation de la présence de cette vitamine dans le corps.

La vitamine D végétale: une source efficace

Saviez-vous que 99 % de la vitamine D offerte sur le marché provient de la lanoline de mouton? La cire contenue dans la peau de l’animal est extraite, puis clarifiée grâce à des produits chimiques.

Plusieurs seront ravis de savoir qu’il est aussi possible de la recueillir à même les végétaux. En effet, le champignon portobello se gorge de cette précieuse substance lorsqu’il expose ses lamelles au soleil.

Il suffit de le déshydrater et le moudre afin de récolter la vitamine et d'utiliser ses bienfaits, et ce, sans avoir besoin de recourir à des procédés artificiels.

Afin d’offrir à ses clients des produits de haute qualité, Santé Bien Cultivée ajoute à sa vitamine D végétale en capsules des sources de magnésium – qui favorisent son absorption – provenant d’épinards et de quinoa biologiques.

En prime, tous leurs articles à base de vitamine D sont riches en antioxydants! Ces derniers sont notamment bénéfiques pour réduire l’oxydation des graisses qui peuvent être néfastes pour les vaisseaux sanguins.

Pourquoi vous convertir à la vitamine D végétale?

La consommation de vitamine D en capsules est une excellente habitude à prendre tout au long de sa vie. Elle contribue, entre autres, à la bonne absorption et à l’utilisation efficace du calcium et du phosphore ingérés.

De l’enfance à la fin de la vingtaine, elle sert également à bâtir la masse osseuse, puis favorise sa préservation en vieillissant.

Par ailleurs, lorsque le calcium est associé à un apport suffisant en vitamine D, à une alimentation saine et à la pratique régulière d’exercice, il peut réduire le risque de développer de l’ostéoporose, une maladie caractérisée par une fragilisation progressive des os.

En fait, le meilleur moyen pour prévenir l’ostéoporose est de s’assurer de prendre suffisamment de calcium et de vitamine D.

Voilà autant de raisons d’ajouter de la vitamine D en capsules à son mode de vie et ainsi d'éviter les carences!

Fabriquées au Canada, les capsules de vitamine D végétale de Santé Bien Cultivée sont véganes, composées d’ingrédients certifiés biologiques, sans OGM, non synthétiques et sans excipients.