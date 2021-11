Sondage Léger: baromètre des personnalités de l’année du monde des affaires

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Selon vous, quelle est la personnalité québécoise de l’année dans le monde des affaires ?

1. Sophie Brochu (Hydro-Québec) : 15%

2. Alain Bouchard (Couche-Tard) : 14%

3. Ricardo Larrivée (Ricardo Cuisine) : 11%

4. Véronique Cloutier (Véro) : 10%

5. Pierre Karl Péladeau (Québecor) : 8%

6. Peter Simons (Maison Simons) 7 %

7. Dominique Brown (Chocolats Favoris) 7 %

8. Vincent (Vincenzo) Guzzo (Cinémas Guzzo) 7 %

9. Christiane Germain (Germain Hôtels) 7 %

10. Jean Coutu (Groupe Jean Coutu) 7 %

11. Danièle Henkel (Entreprises Daniele Henkel) 5 %

12. Louis Morissette (Productions KOTV) 5 %

13. Cœur de pirate (Bravo musique) 5 %

14. Geoff Molson (Canadien de Montréal) 4 %

15. Guy Cormier (Mouvement Desjardins) 4 %

16. Caroline Néron (Caroline Néron) 4 %

17. Lise Watier (Lise Watier Cosmétiques) 3 %

18. François Lambert (Entreprises François Lambert) 3 %

19. Joey Saputo (Club de foot Montréal) 3 %

20. Adrien Gagnon (Santé Naturelle A.G.) 3 %

21. Neil Rossy (Dollarama) 3 %

22. Louis Garneau (Louis Garneau Sports) 3 %

23. Eric R. La Flèche (Metro) 3 %

24. Catherine Dagenais (SAQ) 2 %

25. Guy Laliberté (Entrepreneur) 2 %

▶ Méthodologie

Un sondage web a été réalisé du 20 au 22 novembre 2021 auprès de 1017 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent des personnalités en affaires qui ont marqué l’année. Ensuite, sur la base des noms les plus mentionnés, chaque répondant pouvait choisir jusqu’à trois personnes. Seuls les 25 noms les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Jamais il n’aurait été envisageable de réaliser un baromètre des personnalités en affaires il y a quelques années à peine. C’est à une véritable explosion d’entrepreneurs dans notre espace médiatique à laquelle nous assistons. Ce sont 62 d’entre eux qui ont été nommés et sondés. Le podium entrepreneurial de 2021 représente assez bien les différents types d’entrepreneurs qui existent : la technicienne vulgarisatrice, Sophie Brochu ; le discret, Alain Bouchard ; et le people, Ricardo.

La surprise

Il existe deux univers entrepreneuriaux se différenciant principalement par la langue. Chez les anglophones, on choisit d’abord Geoff Molson, Vincent Guzzo et Joey Saputo comme entrepreneurs de l’année. Chez les francophones, autre son de cloche, on se tourne davantage vers Ricardo et Véro, ainsi que Dominique Brown et Christiane Germain.

La déception

Michael Rousseau, PDG d’Air Canada, est exclu du baromètre. À la vue du poids médiatique de chacun, on aurait pu croire que ce Québécois d’adoption, réprimandé en raison de son indifférence au français, aurait réussi à se tailler une place. Peut-être que ses cours de français lui permettront de remonter la pente l’année prochaine, qui sait ? Ou peut-être pas...

Quand Sophie, Véro, Alain, Ricardo et PKP se démarquent

Michel Girard, Le Journal de Montréal

La PDG Sophie Brochu connaît tellement « son » Hydro qu’elle nous donne l’impression d’occuper ce prestigieux poste depuis fort longtemps. Lors de son récent passage à Tout le monde en parle, elle avait « électrisé » les téléspectateurs avec ses explications éclairantes sur le fameux contrat d’exportation d’électricité qu’elle avait conclu avec l’État de New York.

Dans le top 5 des personnalités du monde des affaires, on retrouve la dynamique Véronique Cloutier, dont le nom est devenu une marque de commerce grandement appréciée du public. Véro est partout : Véro.tv, Magazine Véro, Véronique et les Fantastiques, Loto-Méno, le documentaire de Véro, Véro l’animatrice du Gala des Gémeaux... Avec son charisme, elle « entre » dans nos salons comme si elle faisait partie de la famille.

Le cofondateur et président exécutif du conseil d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, va sans doute remporter cette année la palme d’or canadienne de la plus payante transaction d’initié en vendant pour 300 millions $ d’actions de sa multinationale. Chose certaine, ça va fiscalement « dépanner » Québec et Ottawa !

Cuisiner Ricardo

Pendant ce temps-là, Ricardo Larrivée retenait l’attention du milieu des affaires non pas pour ses talents de cuisine, mais pour avoir cédé le contrôle de son entreprise Ricardo Media (fondée avec Brigitte Coutu) au géant canadien de l’alimentation IGA. On a eu beau le « cuisiner », pas moyen de savoir à quel prix il a vendu ses parts.

Véritable PDG-orchestre, Pierre Karl Péladeau a chapeauté cette année Québecor, Groupe TVA et Vidéotron. Comme PDG engagé dans la défense du Québec inc., il fait figure de modèle, tout en reconnaissant l’appui indéfectible de feu Michel Nadeau.

« Si Vidéotron et tant d’autres entreprises du Québec sont restées entre les mains de Québécois/es, le Québec le doit à Michel Nadeau, cheville ouvrière du financement et de l’inspiration », avait écrit PKP.

