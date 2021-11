Variant Omicron: le chef de l'ONU «très préoccupé» par l'isolement de l'Afrique australe

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit lundi «très préoccupé» par l'isolement de l'Afrique australe, visée par des mesures de restriction de voyages en réaction au nouveau variant Omicron.

• À lire aussi: Variant Omicron: 10 000 cas par jour attendus cette semaine en Afrique du Sud

• À lire aussi: Omicron: les deux cas ontariens ont transité par Montréal

• À lire aussi: Variant Omicron: l'Afrique du Sud et l'OMS réclament des frontières ouvertes

«Le peuple africain ne peut pas être tenu responsable du niveau immoralement bas des vaccins disponibles en Afrique, et ne devrait pas être pénalisé pour avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires essentielles avec le monde», a-t-il dénoncé dans un communiqué.

À voir aussi