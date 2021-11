Variant Omicron: plusieurs voyageurs québécois inquiets

La propagation du variant Omicron inquiète de nombreux Québécois qui avaient planifié de voyager pendant les vacances des Fêtes, constate le vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneault.

«On sent de l’inquiétude, on sent de l’insécurité», a expliqué M. Boissonneault en expliquant en entrevue à l’émission «À vos affaires», lundi soir, que lui et ses collègues reçoivent beaucoup d’appels de clients.

Ce dernier soutient cependant que, pour le moment, très peu de clients ont annulé leurs plans.

Le vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec estime que la conférence de presse de Christian Dubé lundi en a rassuré plusieurs.

Néanmoins, Éric Boissonneault estime qu’une assurance annulation demeure la meilleure protection pour éviter que des voyageurs se fassent surprendre par d’éventuelles restrictions.

«On peut acheter, moyennant un léger supplément, une option "flex" qui permet d’annuler en tout temps», a-t-il expliqué.

Ce type d’assurance, a noté M. Boissonneault, est d’ailleurs très populaire auprès de sa clientèle ces temps-ci.

