Voici deux tablettes iPad très différentes, pour soi ou pour offrir

En essai, les deux nouvelles tablettes d’Apple, les iPad 9 (9e génération) et iPad mini 6 (6e génération).

Deux tablettes très différentes l’une de l’autre, même si toutes deux partagent le plus récent système d’exploitation iPadOS 15.

Première constatation, le format aux bords arrondis de l’iPad 9 rappelle l’ancien design, tandis que celui de l’iPad mini 6 adopte les bordures modernes plus carrées de l’iPad Pro et de l’iPad Air qui ont été reprises dès la sortie de l’iPhone 12 (et de l’iPhone 5).

Apple

Deuxième constatation, la mini est nettement mieux équipée que l’autre tablette. L’iPad mini 6 obtient la plus récente puce A15 Bionic, deux caméras 12 Mpx, un écran Liquid Retina et même une connexion USB-C. Quant à l’iPad 9, il reçoit une puce moins récente A13 Bionic, deux caméras 8 et 12 Mpx, un écran Retina et la traditionnelle fiche Lightning.

Les deux se distancent en matière d’équipements optionnels. La petite mini est compatible avec le stylet Apple Pencil 2e génération, contre le même de 1re génération pour l’iPad 9. Si vous optez pour la version cellulaire, la mini pourra se connecter en 5G, contre en 4G pour l’iPad 9. Mais cet avantage disparaît si vous lisez plus bas la section WiFi-cellulaire.

En matière d’autonomie, les deux tablettes font jeu égal ; jusqu’à 10 h de navigation Web ou de lecture vidéo en WiFi, 9 h par connexion cellulaire.

Des lecteurs d’empreinte différents

Ces tablettes sont dotées d'un lecteur d'empreintes digitales, mais à des endroits différents : l'iPad 9 possède le bouton Touch ID sous l'écran, comme les anciens iPad, tandis que l'iPad mini 6 possède un lecteur d'empreintes digitales étroit monté sur le côté sur la touche d'alimentation. Des deux types de lecteur, j’ai préféré celui de l’iPad 9 moins sujet aux fausses lectures.

Avantage grand écran

C’est ici que les deux tablettes se démarquent le plus, l’écran. Si on recherche une tablette en vue d’une utilisation générale, le grand écran de 10,2 po de l’iPad 9 l’emporte selon moi sur celui du mini avec 8,3 po. Pour regarder vos chaînes Internet, vos films et téléséries, l’iPad 9 est nettement plus agréable.

À noter que la densité de pixels est plus élevée sur l'iPad Mini 6e génération parce qu'il a un écran plus petit, mais leurs résolutions sont très similaires. J’ai noté que si les bordures plus larges de l’iPad 9 trahissent son design, elles procurent en revanche une meilleure manipulation de la tablette.

Apple

En d’autres mots, si vos besoins nécessitent une mobilité, une résolution d’écran et des performances plus affûtées, alors la mini sera votre tablette. Si vous voulez une tablette Apple abordable pour vos loisirs numériques, l’iPad 9 est le bon numéro.

N’oubliez pas dans votre budget l’ajout d’un étui, d’un clavier – ou d’un ensemble étui-clavier – et des inévitables taxes à ajouter. Les boutiques en ligne offrent l’embarras du choix pour des étuis et claviers de toutes les couleurs.

Apple

iPad WiFi ou iPad WiFi + cellulaire ?

Le choix entre les deux versions dépend de vos besoins et du matériel que vous disposez déjà.

Si vous voulez un iPad complètement indépendant et connecté autant chez soi que sur la route, alors la version WiFi+cellulaire est à privilégier.

L’iPad 9 WiFi de base démarre à 429$, l’iPad mini 6 WiFi, à 649 $. Pour le modèle WiFi+cellulaire, les prix montent respectivement à 599 $ et 849 $. Tous deux démarrent avec un stockage de 64 Go. Si c’est trop serré, la version 256 Go est disponible.

Si vous possédez déjà un téléphone intelligent, la version WiFi du iPad offrira la même polyvalence que la version WiFi+cellulaire. Il suffit ici d’activer dans les réglages le partage de connexion de votre téléphone intelligent pour créer un petit réseau WiFi auquel se connectera l’iPad. De cette manière, on évite le prix plus élevé de l’option cellulaire et sur un forfait cellulaire dédié.

Du 26 au 29 novembre...

Pendant ces dates, Apple offre sa version du long weekend du Vendredi fou au Cyberlundi en proposant des cartes cadeaux sur plusieurs de ses produits. Dans la page des conditions, découvrez la liste des produits admissibles aux cartes cadeaux.