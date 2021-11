RICHARD, Gilles



À Montréal, le 21 novembre 2021, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Gilles Richard, époux de feu madame Louise Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Michel) et Luc (Isabelle), ses petits-enfants, Anne-Frédérik, Félix, Benjamin et Gabriel ainsi que sa soeur Micheline, son frère Lionel (Janine), sa belle-soeur Lise et son beau-frère Guy, ses neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis, en fonction des règles sanitaires de 50 personnes à la fois à l'intérieur du complexe :le dimanche 5 décembre 2021 de 13h à 16h suivie d'une cérémonie en sa mémoire.