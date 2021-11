Appel à la prudence avec le monoxyde de carbone

Les appels aux pompiers concernant le monoxyde de carbone sont en hausse en période hivernale à Rimouski.

Le risque durant la saison hivernale est plus accru, en raison de l’utilisation des appareils de chauffage d’appoint, puisqu’il y a des risques d'intoxication au monoxyde de carbone.

Les préventionnistes du service incendie de Rimouski rappellent l'importance d'en avoir un pour les gens qui ont un système de chauffage d'appoint ou encore un garage annexé à la maison. Ce gaz peut être dangereux.

Dans des concentrations plus ou moins élevées, le monoxyde de carbone peut causer des nausées, des maux de tête, des étourdissements et entrainer la mort dépendant de la durée de l’exposition.

En période hivernale, les services incendies reçoivent davantage d'appels concernant le monoxyde de carbone. Il y en a environ 35 par année à Rimouski.

«La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plus de gens qui ont des avertisseurs de monoxyde de carbone. Donc il y a plus de détection, donc plus d’alarmes, donc plus d’appels pour nos services incendies. Ce qui est important de savoir, c’est que dès, qu’on a un poêle à bois, un poêle à granules, à l’huile ou au gaz, dès qu'il y a une combustion, ça prend un détecteur de monoxyde de carbone. Dès que ça sonne, on ne prend pas de chance, on sort à l’extérieur et on appelle nos services», a expliqué mardi le préventionniste à la Ville de Rimouski, Christian Parent, à TVA Nouvelles.

Les services incendies recommandent d'installer les détecteurs de monoxyde de carbone à proximité des chambres afin de bien entendre l'alarme si elle est déclenchée la nuit.