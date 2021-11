« Assurément, Jake a été solide » -Dominique Ducharme

Encore une fois, le Canadien a été incapable de coller une deuxième victoire. Pourtant, la visite des Canucks, une équipe qui en arrache autant que lui, semblait tout indiquée pour mettre un terme à cette disette.

« Je n’ai aucune théorie pour l’expliquer [l’incapacité de signer deux gains de suite]. C’est décevant. Il y a beaucoup trop de trous dans notre jeu. On est brouillons avec la rondelle trop souvent. Je me place dans ce groupe, a mentionné Brendan Gallagher. Quand tu traverses une séquence comme celle-là, tu penses trop et tu forces trop le jeu. »

N’eût été une autre performance solide de Jake Allen, auteur de 40 arrêts, l’écart aurait pu être un peu plus grand que 2 à 1.

« Assurément, Jake a été solide. C’est frustrant. Au cours de ce match, on a connu des hauts et des bas. On a obtenu quelques occasions de marquer en troisième période. De leur côté, ils ont su faire la différence », a déclaré Dominique Ducharme.

Une bonne note pour Poehling

Au chapitre des quelques points positifs, on peut souligner la tenue de Ryan Poehling, qui a réussi son quatrième but de la saison. Voyant qu’il connaissait une bonne rencontre et que les occasions de marquer étaient là, Ducharme lui a adjoint Jonathan Drouin sur le flanc gauche.

« Il joue du bon hockey. Drouin, avec Poehling et Joel Armia, créait de bonnes choses. Je les ai laissés ensemble en troisième période, a expliqué l’entraîneur-chef. C’est comme ça que tu fais ta place et que tu avances. Tu profites de tes occasions. Tu te retrouves dans différentes situations et avec différents joueurs. »

Si Poehling semble sur le point de gagner un poste régulier à Montréal, ce n’est pas aussi clair avec Cole Caufield.

« Présentement, il a de bons moments, mais il a aussi des moments plus creux. Il faudra évaluer la situation sur une plus longue période », a expliqué Ducharme.

De la visite rare

Avant la rencontre, le compte Twitter du Canadien a publié une vidéo dans laquelle on voit Shea Weber serrer la pince à ses coéquipiers pendant leur exercice d’échauffement. Chez le Tricolore, on a indiqué au Journal que le capitaine était à Montréal pour un suivi médical.

« Chaque fois que “Webs” est en ville, ça nous donne un peu plus d’énergie. Je sais qu’il a parlé avec quelques-uns d’entre nous à quelques reprises. Parfois, ça fait du bien de se libérer de certaines choses qui nous pèsent sur les épaules. C’est bon d’avoir un gars comme lui à qui l’on peut parler », a dit Josh Anderson.

Malheureusement pour le Tricolore, ce transfert d’énergie ne s’est pas transposé dans le résultat du match.

►Le Tricolore recevra l’Avalanche du Colorado, jeudi. D’ici là, les joueurs devraient avoir eu le temps de rencontrer Jeff Gorton une première fois.