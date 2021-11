Catherine Fournier justifie sa décision d’abattre 70 cerfs de Virginie

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a justifié sa décision d’abattre 70 des cerfs de Virginie qui vivent dans le parc Michel-Chartrand.

«Une table de concertation a rigoureusement fait des travaux au cours des six derniers mois. On a analysé toutes les voies et avenues possibles», a-t-elle expliqué.

«Plusieurs signes démontrent que les cerfs souffrent de malnutrition. Ils ont commencé à manger le nerprun qui est une espèce exotique envahissante qui ne fait pas partie de l’alimentation habituelle des cerfs de Virginie. Notons aussi une hausse des accidents en bordure de la route avec les chevreuils.»

Mme Fournier a, par ailleurs, écarté le scénario de déplacer les cervidés sur un autre territoire, en raison du stress exercé sur ces animaux qui peut, selon elle, mener à la paralysie et même à la mort.

L’autre raison qui justifie l’abattage, c’est la maladie de Lyme qui est très présente et dont on ne veut pas la transmission dans d’autres régions du Québec.

Messages désapprobateurs

Par ailleurs, Catherine Fournier a indiqué avoir déjà reçu des messages désapprobateurs suite à l’annonce de l’abattage des cerfs.

La police veille à ce que les débordements du passé ne se répètent pas.

«Quand ça dépasse les bornes, il faut les signaler. Étant donné les menaces de mort émises dans le passé, la police de Longueuil va suivre la situation», a précisé Mme Fournier.

