Des supplémentaires pour «2021 revue et corrigée»

Des supplémentaires s’ajoutent au calendrier du spectacle «2021 revue et corrigée», une semaine après le début des représentations.

Les supplémentaires auront lieu les 28, 29, 30 et 31 décembre, à 16 h.

Présentée au Théâtre du Rideau Vert et mise en scène par Natalie Lecompte, la production humoristique met en vedette Véronique Claveau, Tommy Joubert, Joëlle Lanctôt, Benoit Paquette et Marc St-Martin. Les textes sont de Caroline Allard, Nicolas Forget, Simon Laroche, Luc Michaud, Dominic Quarré et Annie-Claude St-Pierre.

Il est question, entre autres, des wokes, de la pénurie de main-d’œuvre et des élections fédérales dont personne ne voulait. La troupe personnifie notamment Rita Baga, Fred Pellerin et Damien Robitaille.

Les billets sont disponibles en ligne ou à la billetterie (514 844-1793).

