Deux oeuvres de Robert Lepage en vedette au Diamant

Deux oeuvres de Robert Lepage seront en vedette au Diamant lors de la saison hiver 2022. Les sept branches de la rivière Ota et Les aiguilles et l’opium revivront sur les planches de la salle de spectacle de Place d’Youville

Pièce qui a inauguré le Diamant à l’automne 2019, Les sept branches de la rivière Ota, première collaboration entre Robert Lepage et Ex Machina sera présentée les 15, 16, 21, 22 et 23 janvier.

Il s’agit de la version de sept heures de ce spectacle créé en 1994 et qui avait été à l’affiche dans une version plus courte en 1996, lors du Carrefour international de théâtre, dans une église Saint-Vincent de Paul qui n'existe plus.

En février, le Diamant présentera Les aiguilles et l’opium, spectacle solo de Robert Lepage, mais avec Olivier Normand dans le rôle principal. Le comédien et metteur en scène de Québec a joué ce rôle en France, aux États-Unis et en Europe en remplacement de Marc Labrèche qu'on avait vu à l'automne 2013 au Trident.

Les aiguilles et l’opium, qui raconte la peine d’amour d’un Québécois de passage à Paris pour faire la narration d’un documentaire sur le passage du musicien de jazz Miles Davis dans la capitale de la France en 1949, sera présenté du 2 au 20 février.

Un spectacle qui se déroule dans un cube suspendu qui devient différents lieux et où le comédien se déplace attaché à un harnais.

Le cirque sera aussi à l’honneur avec la production Raven de la compagnie berlinoise still hungry qui sera à l'affiche les 24, 25 et 26 février. Cette proposition contemporaine primée à plusieurs reprises mélange acrobatie, danse, langage et mouvement autour de la thématique de la maternité.

Du 2 au 5 mars, FLIP Fabrique, qui fête ses dix ans, présentera son nouveau spectacle Six.

Du 24 au 26 mars, le Diamant propose le spectacle AlterIndiens, qui raconte l’histoire de Lui, un jeune auteur qui rêve d’écrire le premier best-seller de science-fiction autochtone. Il y a aussi Elle, de 15 ans son aîné, qui enseigne la littérature autochtone et leurs amis, deux activistes radicaux et un duo de vétérinaires végétaliens.

Les 10 et 11 mars, la compagnie FLAK présentera Winterreise, une rencontre entre la danse contemporaine et la musique de chambre autour du cycle de lieder de Franz Schubert.

La lutte sera aussi de retour au Diamant, les 29 janvier et 19 mars, avec des galas de la North Shore Pro Wrestling.

Les billets pour les spectacles de la saison Hiver 2022 sont mis en vente jeudi à partir de midi.