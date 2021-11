Êtes-vous mélangé un peu?

Ça part très mal. Mais, dans le fond, ça continue. Geoff Molson n’a plus de directeur des relations publiques avec lui et ça paraît.

« Nous sommes très chanceux de pouvoir embaucher Jeff Gorton. Il y a 10 jours, je ne le connaissais pas. Je lui ai donné un contrat à long terme. Et j’ai très hâte de trouver un autre DG. »

Peut-on démêler un peu ?

Est-ce qu’on parle du même Jeff Gorton que les Rangers ont foutu à la porte il y a quelques mois ? Est-il devenu bon depuis ? Donc, le nouveau Jeff (Gorton) discute, mais ne décidera pas. C’est le prochain, que l’on cherche toujours, qui tranchera si on repêche, si on échange, si on congédie ou si on ne bouge pas.

On est chanceux parce qu’on saura tout ça en français. Le nouveau directeur général sera meilleur que Bergevin, il sera capable de trouver un chef repêcheur, de décider si on continue comme ça ou si on repart à neuf.

Gardera-t-il le même coach ? Nommera-t-il un capitaine ? Cet homme extraordinaire parlera au moins deux langues, dont la nôtre. Wow !

Et Geoff Molson cherche cet homme, ce génie. Est-ce que Gorton fait aussi partie de la recherche ? Quand même drôle, un gars qui se cherche un boss.

Et n’oubliez pas que Geoff jure qu’il ne se mêlera pas des décisions hockey comme il l’a toujours fait. J’ai beaucoup de misère avec celle-là.

Répondez sans rire

Vous êtes certain, Monsieur Molson, que vous ne vous êtes pas mêlé du dossier Carey Price quand est venu le temps de lui octroyer 10 millions $ par année ? Répondez sans rire.

Dites-moi que c’est dans le journal que vous avez appris le congédiement de Michel Therrien alors que le club était en tête de sa division. Dites-moi qu’aucun joueur n’est monté dans votre bureau pour avoir la tête du coach. Souriez-vous, Monsieur Molson ? Moi aussi.

Je suis incapable de croire que Marc Bergevin a congédié son chum Therrien comme ça en plein mois de février.

De gaffe en gaffe

Je suis d’accord avec plusieurs confrères. Oui, Marc Bergevin a commis des erreurs magistrales. Le congédiement de Therrien en est une mais, c’est drôle, je ne la lui attribue pas. La signature de Karl Alzner cependant en fut une vraie. On le paie encore.

Pour moi, la pire erreur de Bergevin, c’est d’avoir gardé Trevor Timmins en place. Timmins n’a pas fait que des mauvais choix, mais, que voulez-vous, il n’a pas été bon. Il n’a pas été le pire de la LNH, mais il est loin d’être parmi les talentueux pour dénicher des perles. Il n’a été génial qu’une seule année, soit 2007, quand il avait sélectionné Ryan McDonagh, Max Pacioretty et P.K. Subban. Ensuite, au fil des ans, se sont enchaînés les Kristo, Leblanc, Tinordi, Beaulieu, Galchenyuk (3e au total), etc.

Marc aurait dû le virer dès le départ en 2012, mais le GM n’avait que quelques mois d’expérience. En fin de semaine, ils ont coulé ensemble.

Salut, Marc

Marc Bergevin aura été remarquable dans ce qui aura été sa force : les échanges. Pour cette raison notamment, il ne mettra pas de temps à se trouver du travail ailleurs. L’acquisition des Petry, Suzuki, Armia, Anderson et Danault ont été des coups fumants, entre autres.

Edmundson, Toffoli, Caufield, Wideman, Evans, Savard, Romanov et Norlinder représentent aussi une bonne base pour rebâtir. Mais que décideront le nouveau et son second ?

Votre opinion vaut la mienne, mais je crois que Bergevin a fait du bon travail. Il a bien composé avec ce marché de fou qu’est Montréal. Déjà, on peut comparer avec ceux qui étaient là avant lui et on verra, dans trois ou quatre ans, le travail de ceux qui ont chaussé ses bottes. Bonne chance ! Il en faut.