HEC Montréal et BIC s'associent pour soutenir l’entrepreneuriat des communautés noires

La base entrepreneuriale HEC Montréal a conclu un partenariat de trois ans avec la société de capital de risque canadienne Black Innovation Capital (BIC) pour soutenir les entreprises fondées par des personnes noires.

Grâce à ce partenariat, la base entrepreneuriale HEC Montréal et BIC souhaitent faciliter l’accès au financement en phase de démarrage et démocratiser l’accès aux connaissances et pratiques de financement liées au capital de risque.

Aussi, les entrepreneurs de la communauté noire en incubation à La base pourront soumettre leur candidature à BIC — et devenir admissibles à son fonds de 10 millions $ pour l’ensemble du pays — ou à d’autres sociétés de capital-risque similaires.

«Notre équipe est fière de s’associer avec un établissement réputé comme HEC Montréal qui partage notre engagement à créer un écosystème plus équitable et diversifié», a déclaré Lise Birikundavyi, directrice et gestionnaire de fonds pour BIC, et première femme noire à diriger un fonds privé de capital de risque soutenu par du capital institutionnel au Canada.

«La base entrepreneuriale offre des outils concrets et une formation pratique aux entrepreneures et entrepreneurs qu’elle appuie, et cet accord sera bénéfique à l’atteinte de notre objectif d’apporter un soutien de qualité à notre communauté noire francophone», a-t-elle ajouté.

Le directeur exécutif et de l’accompagnement entrepreneurial de La base entrepreneuriale HEC Montréal, Manaf Bouchentouf, estime que la mise en place de ce type de partenariat est essentielle pour «augmenter l’équité dans l’accès au financement en capital-risque pour les groupes sous représentés comme ceux de la communauté noire».