Henrik Lundqvist aime ce qu’il voit des Rangers

L’ancien gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist est impressionné par l’édition 2021-2022 des «Blueshirts».

«Ils connaissent un super début de saison. C’est impressionnant de voir comment ils trouvent des moyens de gagner», a dit le Suédois mardi, dans le cadre d’un événement où il recevait le titre de sportif de l’année par l’organisme «March of Dimes».

Avant les affrontements de mardi soir, les Rangers occupaient le troisième échelon du classement de la section Métropolitaine, et ce, en vertu d’un dossier de 13-4-3.

«Il y a du caractère dans ce club, a affirmé Lundqvist. Ils se battent. Quand une formation rebondit après une contre-performance, c’est un bon signe pour une jeune équipe qui tente de connaître du succès sur une base constante. Je pense que les gars qui sont arrivés dans les dernières années commencent à comprendre leur rôle et qu’ils l’acceptent.»

Ce dernier point sur les rôles que les joueurs doivent prendre dans un club semble bien important dans l’analyse de l’homme de 39 ans.

«C’est un élément central de ce qui compose une bonne équipe quand les joueurs comprennent leur rôle. Chez les équipes où il y a plus de joueurs âgés, c’est plus facile de savoir ton rôle. Chez les Rangers, les gars commencent à être dans la bonne chaise.»

Encore très attaché

En août dernier, Lundqvist a annoncé sa retraite du hockey professionnel.

Il avait précédemment été contraint de renoncer à la campagne 2020-2021 en raison de problèmes cardiaques. Il devait disputer cette saison avec les Capitals de Washington, lui qui s’était entendu avec ce club après avoir vu les Rangers racheter son contrat à l’automne 2020.

Récemment, Lundqvist est devenu analyste à la télévision des matchs des Rangers pour le réseau MSG Network. Disons que sa transition vers le monde des médias n’est pas encore complétée.

«J’ai encore l’impression de faire partie de l’organisation, a-t-il avoué. Je dis souvent ''nous'' à la place de dire ''les Rangers''. C’est comique. J’ai demandé à un patron du réseau si on disait ''les Rangers'' ou ''nous''? Il m’a répondu que nous devions dire ''les Rangers'', mais je dis encore ''nous''. C’est une habitude que j’ai depuis 15 ans. Je suis aussi incapable de ne pas vouloir le succès de l’équipe.»

En carrière, Lundqvist a maintenu une fiche de 459-310-96, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918. Il est le gardien avec le plus de victoires dans l’histoire des «Blueshirts» et le sixième dans l’histoire de la Ligue nationale. Il a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien du circuit, en 2012.

