ILLUMI et ses 30 millions de lumières

ILLUMI est de retour à Laval avec ses magnifiques plateaux pour le temps des Fêtes. La grande majorité des tableaux et des univers sont de toutes nouvelles créations qui sont transposées en milliers de structures en bordure de l’autoroute 15, entre le boulevard Saint-Martin et le boulevard du Souvenir.

Photo Ben Pelosse

L’excellente comédienne Laurence Deschênes a vécu l’étincelante aventure nocturne magique d’ILLUMI, où des concepts originaux comprennent 30 millions de lumières.

Photo courtoisie

La charmante et dynamique Ima a été émerveillée par la magie des lumières à travers chacun des tableaux. Les visiteurs peuvent profiter d’un parcours piétonnier et d’un parcours automobile.

Photo courtoisie

Chantal Lacroix et sa fille, Camly, ont été éblouies par l’emblème d’ILLUMI, le majestueux arbre de lumières haut de 47 mètres – la taille de la statue de la Liberté.

Photo courtoisie

Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, et Normand Latourelle, créateur et producteur de spectacles québécois, dont ILLUMI, sont entourés de David Tardif-Latourelle et Mathieu Latourelle.

Photo courtoisie

Martine Cardinal, DG du Festival international Hautes-Laurentides, est en compagnie de son mari, Alexandre Da Costa, directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre Symphonique de Longueuil, et de leur fils Mattenzo.

Photo courtoisie

Claude Dubois et ses enfants, Melody Clea et Matisse, ont passé une agréable soirée à voir les différents et magnifiques plateaux de lumières.