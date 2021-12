Importante saisie d'armes en provenance de la réserve d'Akwesasne

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé, vendredi dernier, à une saisie d’armes majeure provenant de la réserve amérindienne d'Akwesasne, sur la frontière américaine dans le sud du Québec, a appris TVA Nouvelles.

Les policiers, partis de Cornwall en Ontario, ont intercepté une embarcation qui avait quitté la réserve et se dirigeait vers Montréal, via le fleuve Saint-Laurent. Ils ont trouvé, à son bord, 52 pistolets de type Glock, en plus de six armes longues, de type militaire.

Deux hommes se trouvaient à bord du bateau, incluant un Montréalais qui fait face à trois accusations en matière de possession d’armes.

Ce n’est pas la première fois que des armes sont saisies dans les environs d’Akwesasne, loin de là. Les trafiquants connaissent bien cette route, la «red pipeline», à partir de laquelle des armes américaines provenant du sud des États-Unis remontent jusqu’à la frontière canado-américaine, la traversant via la réserve autochtone, avait déjà démontré l’émission J.E. par le passé.

La GRC procède à une analyse pour identifier la provenance des armes saisies vendredi. L’enquête se poursuit dans cette affaire.

En réaction à cette information obtenue par le journaliste Denis Therriault, de l’émission J.E., la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a réitéré l’urgence de rendre la frontière «étanche».

«C’est la sécurité des citoyens qui en dépend», a-t-elle rappelé en ajoutant que la saisie «a contribué à sauver des vies».