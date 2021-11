Interventions musclées à Québec: la suspension des policiers demandée

Les libéraux demandent la suspension des policiers du SPVQ impliqués dans les interventions musclées contre des jeunes Noirs le week-end dernier à Québec.

« Nous demandons la suspension de ces policiers-là, le temps que l'enquête soit faite, le temps qu'on comprenne, qu'on ait toute l'information sur ce qui s'est passé, sur les raisons de cette intervention-là, qu'on entende les explications et qu'on puisse comprendre le fond de l'histoire, nous demandons la suspension des policiers impliqués le temps de cette enquête », a déclaré le député libéral André Fortin.

Le Parti libéral du Québec avait demandé, dès la fin de semaine dernière, la tenue d’une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces événements troublants. Pour le moment, le Service de police de la Ville de Québec mène sa propre enquête interne.

Mardi, Québec solidaire et le Parti québécois ont également réclamé que le mandat soit confié au Bureau des enquêtes indépendantes.

« On s'est donné, au Québec, une institution pour examiner ce genre de situation choquante, c'est le Bureau des enquêtes indépendantes », a fait valoir le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Les images qu'on a vues, c'est... tout ça est assez troublant pour qu'on confie cette enquête-là à un bureau d'enquête indépendant. Il a été créé pour ça », a déclaré pour sa part le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Hier, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il s’en remet à l’enquête du SPVQ, pour le moment. « J’ai regardé la vidéo. Ça m’a troublé et je veux qu’on aille au fond des choses », a-t-il déclaré en marge de l’ouverture du Club MED de Charlevoix.

« Si on est capables de le faire avec une enquête qui vient de l’interne, on fera comme ça. Si c’est nécessaire d’aller plus loin, on ira plus loin », a-t-il ajouté.

