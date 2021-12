Le Fonds Claude-Raymond fête ses 50 ans

L’ancien lanceur et analyste des Expos Claude Raymond s’implique depuis 50 ans dans le sport amateur, les arts et les sciences grâce à son fonds qui a remis près de 2 millions $ en bourses à des jeunes du Haut-Richelieu.

En 1971, lorsque Claude Raymond jouait avec les Expos, André Dion, Jacques Trahan et Louis McNulty l’ont approché pour mettre sur pied son fonds afin de construire un ministade de baseball pour des tournois. Claude Raymond est entouré de 16 athlètes de l’année de sa fondation.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait un don 5000 $ à Sylvain Mercier, président de l’Association sportive scolaire de Richelieu, qu’on aperçoit sur le podium et qui est en compagnie de l’excellent maître de cérémonie, François Bessette.

Il y avait de bons lanceurs à Saint-Jean-sur-Richelieu alors qu’on aperçoit l’ex-lanceur des Expos Claude Raymond, entouré de Charles Dubuc, qui a signé avec les Expos, et François Lafrenière, avec les Braves d’Atlanta, et qui lance aujourd’hui avec les Pirates de Saint-Jean-sur-Richard.

La nageuse Aurélie Rivard, boursière du Fonds Claude-Raymond et médaillée aux Jeux paralympiques, est en compagnie de Claude Raymond.

Plusieurs anciens membres du Fonds Claude-Raymond étaient présents, dont Gaétan Paradis et Gilles Dolbec, l’ancien maire de Saint-Luc et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Lors du coup d’envoi de la campagne Réchauffons le cœur des patients, de la Fondation du CHUM, on apercevait Denis Brott, patient du CHUM et violoncelliste de renom, Caroline Poupart, Marc Tremblay, président du CA de la Fondation du CHUM, Kheng Ly, le Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM, Daniel Daunais et le Dr Vincent Poitout, directeur scientifique au Centre de recherche du CHUM.

Lors de l’inauguration du tableau La naissance du monde, dans le Quartier latin, on apercevait dans la 1re rangée : Marie Grégoire, PDG de BAnQ, Véronique Thusky et Marc Randoll ; et dans la 2e rangée : Victor Pilon, Michel Lemieux et Martin Laviolette.