Les Canadiens de plus en plus sédentaires

Quatre-vingt-huit pour cent des adultes canadiens sont sédentaires pendant huit heures ou plus par jour, selon les données de l’organisme ParticipACTION publiées mardi dans son Bulletin de l’activité physique chez les adultes.

La deuxième édition de ce bulletin accorde ainsi la note de «F» aux adultes du pays en matière d’activité physique.

«Dû aux restrictions et aux directives de santé publique, la pandémie de la COVID-19 a laissé les Canadiens plus inactifs que jamais. Des activités qui étaient auparavant quotidiennes, comme de se rendre au travail ou prendre une marche avec des amis, n’étaient ni sécuritaires, ni prioritaires», a souligné ParticipACTION.

Les résultats indiquent que la majorité des adultes canadiens ne respectent pas les niveaux recommandés d'activité physique, «ce qui a pour résultat d’aggraver la crise de l’inactivité».

On y apprend que moins de la moitié des adultes font au moins 7500 pas par jour, et seulement 12 % d’entre eux passent moins de huit heures à être sédentaire chaque jour.

En comparaison, lors de la publication du premier Bulletin, en octobre 2019, les Canadiens avaient obtenu la note «D» et 29 % des adultes au pays avaient un mode de vie peu actif.

«Tandis que la pandémie a mis en lumière notre tendance à adopter des comportements sédentaires, elle a aussi révélé l’importance de passer du temps à l’extérieur et de faire de l'activité physique. Bouger de façon quotidienne est l’une des meilleures choses que nous pouvons faire pour notre santé et notre bien-être en général», a déclaré John Spence, Ph. D., vice-président du conseil d'administration, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie.

ParticipACTION rappelle que l’activité physique peut prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et la démence, en plus d’atténuer les symptômes de dépression et d’anxiété et de stimuler notre humeur.

Selon l’organisme, l’inactivité physique coûte annuellement 6,8 milliards $ au système de santé du Canada.

