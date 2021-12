Les Tigers vident leur tirelire pour Javier Baez

Les Tigers de Detroit ont offert un imposant contrat de six saisons au joueur d’arrêt-court Javier Baez, mardi.

L’entente permettra à l’athlète de 29 ans de mettre la main sur 140 millions $, selon le site web du baseball majeur.

Baez a disputé les 47 derniers matchs de la saison dans l’uniforme des Mets de New York, lui qui avait auparavant joué ses 815 premiers duels en carrière dans celui des Cubs de Chicago, avec qui il a remporté la Série mondiale, en 2016.

Le récipiendaire d’un Gant d’or (2020) et d’un Bâton d’argent (2018) a fini la dernière campagne en force, avec les Mets, où il a préservé une moyenne au bâton de ,299, en plus de frapper neuf longues balles et de produire 22 points. Toutefois, il a produit à un rythme légèrement moins haut tout au long de la saison. En 138 matchs, il a préservé une moyenne à la plaque de ,265, cogné 31 coups de circuit et produit 87 points. Il a toutefois été retiré 184 fois sur des prises, un triste sommet parmi les frappeurs dans la Ligue nationale.

Le Portoricain est l’un des nombreux joueurs talentueux à sa position qui a pu bénéficier de son autonomie durant la présente saison morte, comme Corey Seager, qui a paraphé une entente de 10 saisons, d’une valeur de 325 millions $ avec les Rangers du Texas la veille. Parmi les joueurs d’arrêt-court toujours sans contrat, Trevor Story et Carlos Correa demeurent des options plus qu’intéressantes pour les équipes qui cherchent à combler un trou à cet endroit.

Les Rays envoient Wendle aux Marlins

Parmi les autres grands changements de la journée dans le monde du baseball majeur, les Rays de Tampa Bay ont transigé le joueur d’avant-champ Joey Wendle aux Marlins de Miami.

En retour, les Rays mettent la main sur l’espoir Kameron Misner, qui évolue comme voltigeur.

La saison dernière, les performances de Wendle lui ont valu une première participation au match des étoiles. En 136 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,265 et expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain 11 fois, en plus de produire 54 points. Il a aussi croisé la plaque lui-même à 73 reprises.

Marte atterrit à New York

Les Mets de New York ont pour leur part accordé un contrat de quatre saisons, d’une valeur de 78 millions $, au voltigeur Starlin Marte.

En 120 matchs la saison dernière, partagés entre les Marlins de Miami et les Athletics d’Oakland, le marchand de vitesse a complètement dominé les autres joueurs du baseball majeur au niveau des buts volés, avec 47, soit sept de plus que son plus proche poursuivant et 15 de plus que le troisième de ce classement.

Marte a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,310, son deuxième plus haut total en carrière lors d’une même saison. De plus, il a frappé 12 longues balles, produit 55 points et croisé le marbre à 89 occasions.

