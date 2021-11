Quand la police est au banc des accusés

La police de Québec en prend pour son rhume à la suite de la diffusion massive d’images d’arrestations brutales pendant la nuit de samedi à dimanche.

Devant de tels comportements, les observateurs ont été nombreux à crier au racisme systémique. Mais est-ce vraiment opportun ?

Tout ce qui traîne se salit

Quand on traite de ce fameux concept, le racisme systémique, on doit inévitablement marcher sur des œufs.

D’un côté, ceux qui croient que le concept n’existe pas sortent tout de suite l’argument voulant que « personne ne s’entend sur la définition même du concept ». De l’autre, les tenants du concept plaident que de ne pas le voir tient surtout de l’aveuglement volontaire.

Or, quand surviennent des événements comme ceux de samedi soir, on crie beaucoup trop rapidement au racisme, voire au racisme systémique, et cela ne fait qu’empirer les choses.

Pendant qu’on est occupés à pérorer sur le sujet, on oublie que les causes de tels comportements sont complexes et multiples.

Si on cherche à accuser la police de Québec de racisme, toutes les occasions sont bonnes. Il n’y a, pour le moment, aucun Noir au sein des forces municipales et ça pose un problème de représentativité.

Avant le racisme, l’incompétence

Si on veut que les accusations de racisme cessent d’être un fourre-tout sans fondement, il faut changer la donne.

On doit sans attendre améliorer la formation des policiers. On ne voit, dans les extraits vidéo, que quelques instants des interventions, mais s’il faut autant de force, de violence et d’effectifs pour maîtriser deux ados à la sortie d’un bar, je me demande sincèrement ce qui arriverait devant une réelle menace.

On doit aussi impérativement reconnaître les biais et les préjugés qui existent envers les Noirs, les Arabes, les Autochtones et les autres minorités visibles à Québec.

Si on veut que l’incompétence soit sanctionnée, il faut cesser de l’abrier de racisme.