Rihanna, héroïne nationale de La Barbade devenue république

La Barbade a fait de la superstar Rihanna l'un de ses héros nationaux, sitôt devenue mardi la dernière république en date née dans le monde.

Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade, île la plus orientale des Caraïbes à 300 km du Venezuela, a célébré sa transition vers un régime républicain après quelque quatre siècles de sujétion au souverain britannique.

La chanteuse et femme d'affaires, âgée de 33 ans et née à la Barbade, s'était déjà vue conférer en 2018 le titre d'ambassadrice plénipotentiaire de l'État insulaire, chargée d'en favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements.

AFP

Rihanna a «fait rêver le monde entier avec sa quête d'excellence, sa créativité, sa discipline et par-dessus tout son engagement extraordinaire envers sa terre d'origine», a déclaré la première ministre barbadienne, Mia Mottley, devant les dignitaires rassemblés pour la cérémonie officielle durant laquelle la nouvelle présidente élue en octobre, Sandra Mason, a prêté serment.

«De la part d'un pays reconnaissant, et d'un peuple encore plus fier, nous vous présentons la personne désignée au titre de héros national de la Barbade, l'ambassadrice Robyn Rihanna Fenty», a poursuivi Mme Mottley en invitant la chanteuse de R&B à la rejoindre.

AFP

Le joueur de cricket Garfield Sobers, seul autre héros national de la Barbade en vie, a donné l'accolade à Rihanna qui portait un masque noir sur le visage comme la plupart des participants. Son nouveau titre lui sera conféré mercredi, a précisé la première ministre.

«Puissiez-vous continuer à briller tel un diamant et couvrir d'honneur votre pays par vos paroles et vos actions», a-t-elle encore dit, faisant ainsi allusion à l'un des plus grands succès de la chanteuse, «Diamonds» (2012).

AFP

Rihanna a fait une entrée fulgurante sur la scène musicale internationale en 2003. Elle a fait fructifier ses succès dans les bacs en un empire massif dans les secteurs de la mode et des produits de beauté et son talent entrepreneurial l'a catapultée parmi les super-riches.

Ses revenus éclipsent désormais ceux de superstars comme Madonna et Beyoncé.

Elle pèse 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait l'une des plus riches musiciennes de la planète, avait annoncé en août le magazine spécialisé Forbes. Environ 1,4 milliard de sa fortune provient selon le magazine de sa marque de maquillage, Fenty Beauty, créée en partenariat avec le géant français du luxe LVMH.

Et en dépit du fait qu'elle n'a pas sorti d'album depuis 2016, la chanteuse garde une immense influence en ligne, avec plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram et sur Twitter.

La cérémonie s'est déroulée en présence du prince Charles qui a reconnu «l'effroyable atrocité de l'esclavage» dont a souffert l'île durant la colonisation britannique. La cérémonie n'était pas ouverte au public, mais le couvre-feu lié à la pandémie a été suspendu pour que les habitants puissent profiter des festivités.