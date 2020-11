Tendance des fêtes: Offrir des créations "Signé Métiers d'art" grâce à l'événement québécois Faites le plein d'art d'ici

En cette année si hors de l'ordinaire, il fallait trouver une solution extraordinaire pour soutenir l'achat local, mais aussi pour préserver la magie des Fêtes.

«Cette année, les achats de Noël doivent se préparer et se penser autrement. Sans notre salon physique, nous avons voulu multiplier les points de contact pour les consommateurs.», explique Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d’art du Québec.

Faute de pouvoir convier tous les Québécois lors d'événements publics, le Marché virtuel Signé métiers d'art MC de la Fabrique 1840, le Salon des métiers d'art en ligne et la boutique en ligne Signé métiers d'art du Conseil des métiers d'art du Québec se rassemblent à l'occasion d'un seul et même événement virtuel: Faites le plein d’art d’ici.

Alliant leur désir de faire rayonner l'étendue du talent des artisans québécois, trois vitrines virtuelles sont donc disponibles sous un même portail, Faites le plein d’art d’ici, jusqu'au 20 décembre prochain. Les consommateurs peuvent donc y découvrir des artisans d'ici, faire des achats en ligne et soutenir le travail d’une communauté d’artistes créateurs en métiers d’art du Québec.

Voilà une initiative tout à fait originale pour valoriser l'écosystème d’artisans et de créateurs exceptionnels de chez nous, et surtout, gâter ceux qui vous sont le plus chers.

Plus de 250 artisans à découvrir

L'artisanat québécois est d'abord l'histoire d'un individu, de son art et de la générosité de son partage.

Résultats précieux d'un véritable savoir-faire, les 450 objets d'art présentés sur Faites le plein d’art d’ici sont des façons uniques de découvrir les richesses de nos régions et de nos gens.

Vous désirez trouver un artisan dans votre région? Vous cherchez un artisan par son métier? Par son nom? Tous les artisans québécois membres du CMAQ, aussi nombreux que talentueux n’attendent qu’à être découvert!

Qu'il s'agisse des céramistes Roxane Charest, Frédérique Bonmatin (poterie Bonmatin) et Stéphanie Goyer-Morin (Goye), de l'ébéniste-boisselier Emmanuel Péluchon, du maroquinier Youri Taillefer (Diametris), de la couturière Élène Beaudoin (Cass'), de la designer de bijoux Virginie Turcot-Lamarre (Louve Montréal), de la vitrailliste-mosaïste Marylène Ménard ou de la créatrice de poupées et d'objets de décoration Milady Hartmann (Browstone Playhouse), les artisans québécois sont nombreux, talentueux et gagnent à être découverts.

Les différentes vitrines vous feront découvrir monde et merveilles. Offrez des créations exclusives pour le temps des Fêtes... ainsi l’année 2020 se terminera en beauté! #faiteslepleindartdici

Idées cadeaux pour le casanier douillet

Quand c'est «in»... c'est «in»!

Certaines personnes l'étaient déjà, d'autres le sont devenues cette année: voici quelques idées cadeaux d'ici pour plaire à tous les casaniers qui (re)découvrent le plaisir d'être bien chez soi.



Idées cadeaux pour l'amateur de mode

Tous connaissent un ou une fashionista à qui ces idées cadeaux de mode vestimentaire et d'accessoires plairont. De quoi leur faire découvrir des artisans d'ici sans compromettre leur style!

Idées cadeaux pour les enfants – petits et grands!

N'y a-t-il pas plus grand plaisir que de voir poindre la joie sur le visage d'un enfant lorsqu'il déballe un cadeau? Voici des idées de cadeaux pensés ou conçus au Québec qui feront assurément briller de mille feux les yeux des enfants.

À propos du Conseil des métiers d'art

Le Conseil des métiers d’art du Québec est fier de mettre en lumière la richesse, l‘inventivité et la qualité des productions des artisans. Les métiers d’art sont une composante fondamentale de l’identité québécoise qu'il est juste de reconnaître à sa pleine valeur.

Au quotidien, le CMAQ compte sur l’appui d’un réseau de partenaires culturels, économiques et institutionnels dans chaque région du Québec (écoles-ateliers, musées, corporations régionales, etc.) et regroupe à lui seul 1300 membres provenant des quatre coins du Québec et du Canada.

Visitez le répertoire des membres professionnels du CMAQ. Il regroupe l’ensemble des artistes et artisans sous différents thèmes de recherches : métiers, noms d’entreprise, famille de matériaux...

Pour ce Noël, le CMAQ vous a préparé des listes des artisans participants par vitrines;

Liste des exposants Fabrique 1840

Répertoire des artisans

Liste exposants Boutique - Signé Métiers d’art,

Liste des exposants OneOfAKind

Découvrez-en plus sur les initiatives du Conseil des métiers d'art et sur ces artisans qui font rayonner la culture québécoise. #faiteslepleindartdici