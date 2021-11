Un jour à la fois pour Matt Murray

Rares sont les gardiens deux fois champions de la Coupe Stanley qui se retrouvent dans la situation de Matt Murray, mais l’athlète de 27 ans entend profiter de son passage obligé dans la Ligue américaine pour regagner le droit chemin.

Voilà maintenant deux jours que l’Ontarien s’entraîne avec les Senators de Belleville, quelques jours après avoir appris que les Sénateurs d’Ottawa allaient placer son nom au ballottage.

Sans tambour ni trompette, le directeur général Pierre Dorion lui avait annoncé la nouvelle après le match de vendredi face aux Ducks d’Anaheim, une rencontre qu’il avait passée dans les estrades.

Murray a finalement été rétrogradé au club-école de l’organisation, et en conférence de presse, mardi, il a avoué avoir été perturbé par cette «décision de gestion». Dorion ne l’a pas recontacté depuis.

«C’est beaucoup de confusion, mais au bout du compte, j’ai pensé à comment m’en sortir, a-t-il indiqué. Je suis ici pour essayer d’en profiter, garder les yeux sur mes objectifs et remonter le plus vite possible [à Ottawa].»

L’ancien des Penguins de Pittsburgh a l’impression d’être la personne qui porte le fardeau des insuccès des Sénateurs cette saison. Il ne connait pas un grand début d’année, avec une fiche de 0-5-5, un taux d’efficacité de ,890 et une moyenne de buts alloués de 3,26, mais son équipe occupe le dernier rang de la section Atlantique.

«Je n’ai pas été assez bon pour gagner, mais je ne crois pas avoir été mauvais, a-t-il estimé. [...] En tant que gardien, ça vient avec le boulot.»

À la défense de Murray, il a également été frappé «relativement fort» par la COVID-19 en plus de subir une blessure à la tête en raison d’un contact avec Chris Kreider, des Rangers de New York.

Avec le sourire

Celui qui détient deux bagues de la Coupe Stanley ne semble pas trop affecté par sa rétrogradation. Il préfère voir le tout avec positivisme et travailler pour retrouver son niveau de jeu.

«Je remets les choses en perspective, a admis Murray. C’est sûr qu’à court terme ça peut être frustrant, mais il suffit d’avoir une vision d’ensemble. Les émotions finissent par passer et je peux y aller un jour à la fois.»

Au moins, ce sera une belle occasion de partager son savoir et son expérience avec le prometteur portier danois Mads Sogaard, qui connait un très bon début de carrière à Belleville.

«Sa situation ressemble à la mienne quand j’étais dans la Ligue américaine. Il est un excellent jeune joueur et il travaille fort. Il est intelligent, poli et agréable, a expliqué Murray. J’espère pouvoir lui donner un coup de main. Beaucoup de gens l’ont fait pour moi lorsque je tentais de faire ma place, alors j’espère pouvoir le faire pour lui.»

Le jeune vétéran voyagera avec l’équipe à Utica, alors que les Senators affronteront les Comets mercredi. Les plans concernant l’utilisation de Murray ne sont pas encore connus.