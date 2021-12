Un match nul pour finir une saison exceptionnelle

L’équipe canadienne de soccer féminin a livré une belle, mais incomplète performance à son dernier match de la saison 2021, un deuxième duel amical en quelques jours face au Mexique. À l’Estadio Azul, les deux équipes ont sont allé d’un verdict nul de 0 à 0, mardi.

«El Tri» avait causé la surprise samedi dernier en battant les championnes olympiques en titre par la marque de 2 à 1. L’adaptation à l’altitude mexicaine n’est pas toujours aisée pour les équipes visiteuses, mais les troupières de Bev Priestman ont cette fois tenu tête à leurs rivales.

Les Canadiennes ont été les plus actives dans cette rencontre, dirigeant 10 frappes vers la cage de la gardienne Emily Alvarado, dont cinq cadrées. À l’autre bout du terrain, Kailen Sheridan n’a eu à se signaler que sur un des cinq tirs mexicains.

La Québécoise Marie Levasseur a une fois de plus vu de l’action au Mexique. Sa compatriote Évelyne Viens n’a quant à elle pas été utilisée par son entraîneuse.

Les représentantes de l’unifolié ont connu une saison 2021 tout simplement exceptionnelle. Elles sont restées invaincues de février à novembre, soit pendant 13 rencontres, remportant au passage l’or olympique au Japon.

Le Canada a surtout été en mesure de venger des défaites de début d’année face aux excellentes Américaines et aux Brésiliennes, à la Coupe SheBelieves, pour se tailler une place en finale au Japon, en août. Contre la Suède lors du duel ultime, les femmes en rouge et blanc ont arraché une victoire historique aux tirs de pénalité.

Un tournoi relevé pour amorcer la saison

Plus tôt dans la journée, Canada Soccer avait annoncé que l’équipe féminine amorcerait sa saison 2022 en février avec un tournoi à quatre formations en Angleterre.

Le Canada (6e au classement de la FIFA) aura ainsi l’occasion de se frotter aux puissances de l’Allemagne (3e), de l’Angleterre (8e) et de l’Espagne (10e). Les rencontres seront disputées entre le 17 et le 23 février, à Middlesbrough, Norwich et Wolverhampton.

«Le tournoi de février lance l’année 2022 avec un magnifique test contre des équipes de premier plan. C’est une autre occasion pour le Canada d’accumuler une expérience essentielle de tournoi avant le Championnat féminin de la Concacaf en juillet», avait expliqué Priestman par voie de communiqué, mardi.