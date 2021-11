Un parcours renouvelé

Après avoir rencontré un succès monstre les années précédentes, la troisième édition d’Illumi, le plus grand parcours multimédia au monde, a pris son envol jeudi dernier, laissant au passage des millions d’étincelles dans les yeux des petits et des grands.

En quelques jours, des milliers de visiteurs ont déjà pu admirer l’ensemble des 19 tableaux présentés dans l’exposition, dont 14 nouveaux univers fantastiques. Au total, c’est plus de 80 % du parcours de trois kilomètres qui a été renouvelé.

Photo courtoisie, Cavalia

Plusieurs de ces univers ont été imaginés à partir de dessins d’enfants reçus l’an dernier. Parmi ceux-ci, on retrouve Le monde des bonbons et La galaxie vue par les martiens.

« Certains des dessins ont été transformés en structure de plus de sept mètres de haut, affirme le président fondateur de Cavalia, Normand Latourelle, lors d’une entrevue avec Le Journal. C’est une chance que j’ai eue [ce concours]. Souvent, c’est aussi un coup de cœur pour les adultes. »

Photo courtoisie, Cavalia

Pas de restrictions

À l’instar d’un grand parc, il n’y a pas de restrictions pour les visiteurs lorsqu’ils approchent les structures. Les enfants peuvent ainsi grimper sur les installations, comme les dinosaures, et laisser libre cours à leur imagination.

M. Latourelle est particulièrement fier de pouvoir rallumer ce côté enfantin chez les visiteurs de l’exposition. « Illumi, c’est le plus grand terrain de jeu au monde. Ma plus grande satisfaction, c’est de voir que des enfants s’amusent, que des adultes retombent en enfance ».

Photo courtoisie, Cavalia

Afin de rendre l’expérience lumineuse plus magique, certains des nouveaux univers prendront vie sur le parcours d’Illumi.

« On a, par exemple, des dinosaures animatroniques qui bougent, dont le plus grand dinosaure animatronique jamais réalisé. On le voit même de l’autoroute. »

Photo courtoisie, Cavalia

Davantage de piétons

Cette année, le nombre de visiteurs par jour a été restreint à 8000, alors que l’expérience pouvait accueillir jusqu’à 15 000 personnes par jour l’an dernier. Cet ajustement était nécessaire afin de respecter les mesures sanitaires et d’assurer la sécurité des gens, une priorité pour M. Latourelle.

Photo courtoisie, Cavalia

« L’an dernier, on s’est rendu compte que la voiture était essentielle pour certains visiteurs, comme les personnes âgées, les gens à mobilité réduite ou les jeunes familles. Pour cette édition, on a décidé de garder les voitures en intégrant les piétons. De cette façon, les visiteurs ont une expérience idéale. »

Si le passeport vaccinal est nécessaire pour les personnes choisissant de faire le parcours à pied, il ne l’est pas pour le parcours automobile. Il est toutefois requis pour accéder aux installations et commander des consommations. Le port du masque est recommandé, mais n’est pas obligatoire.

Illumi - Nouvelle féérie de lumières... Présenté sur le site de Cavalia à Laval (à deux pas du Centropolis) jusqu’au 30 janvier 2022. Billets au www.illumi.com