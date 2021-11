Une autre belle folie de Mathieu Dufour

« Le Centre Bell, c’était la suite logique de toutes les folies que j’ai faites et que je voulais faire », lance Mathieu Dufour. Et le public est au rendez-vous : 6000 billets ayant été vendus en 24 heures, le Centre Bell a dû modifier son aménagement afin de pouvoir accueillir deux fois plus de spectateurs.

« Je suis vraiment content que les gens embarquent, explique Mathieu Dufour. C’est un soulagement de savoir que les billets se vendent bien, alors je ne regarde plus les chiffres. »

L’humoriste originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean parlait de se produire au Centre Bell depuis deux ans. Il voit ce grand spectacle comme sa prochaine folie, dans la même veine que celles qui l’ont rendu populaire, « mais avec plus de monde ». Car l’artiste refusant de se dénaturer, son Centre Bell sera donc à son image : comique et à la bonne franquette.

Confiant

« Je pourrais parler pendant trois heures sans arrêt, alors faire le Centre Bell ne me fait pas peur, affirme celui qui a été révélé pendant la pandémie avec son SHOW-rona Virus. Je vais garder ma recette : y aller au feeling et choisir le jour même ce dont j’ai envie de parler. C’est un gros sentiment de fierté. »

Sans avoir d’idée précise en tête pour l’instant, l’humoriste imagine une mise en scène plus grandiose.

Il n’est pas non plus impossible que des invités--surprises viennent le rejoindre sur scène.

En attendant, « Math Duff » poursuit le travail sur son spectacle, qui sera présenté à la Salle Wilfrid-Pelletier le 11 février.