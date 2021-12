PROVOST, Réjeanne



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Réjeanne Provost, à Saint-Chrysostome, le 13 novembre 2021, à l'âge de 90 ans. Elle rejoint son époux M. Maurice Brouillette.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Suzanne) et Luc (Guylaine), ses petits-enfants Charlène et Alex, ses frères et soeurs : Gilberte, Gaétanne, Roger, Francine, Claude et Carole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle rejoint ses frères et soeurs: Guy, Lucien, Ernest, Lizette et Louise.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 5 décembre entre 10h et midi, suivi de la cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à midi.Au lieu de fleur, votre témoignage de sympathie peut être transmis par un don à la Fondation du coeur et de l'AVC.