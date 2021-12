100 ans pour être carboneutre: l’opposition ridiculise le plan vert de la CAQ pour le 3e lien

Les partis d’opposition ridiculisent le recours à la plantation d’arbres pour atteindre la carboneutralité du 3e lien entre Québec et Lévis. Ils en prennent pour preuve la construction de l’échangeur Turcot, qui sera vert seulement dans 100 ans.

• À lire aussi: L’échangeur Turcot sera vert dans une centaine d’années

• À lire aussi: Un avant-goût pour le 3e lien de Québec

«Supposons que le troisième lien est ouvert en 2032, on aurait des résultats de carboneutralité en 2132!» a pesté mercredi le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Le problème, c'est que la décision du troisième lien est indéfendable et vraiment irresponsable sur le plan environnemental. Et ensuite on fait de l'écoblanchiment pour un résultat potentiel dans 100 ans. C'est une insulte à notre intelligence!».

Le ministre François Bonnardel a récemment affirmé que le projet de tunnel entre Québec et sa rive-sud serait carboneutre. Il a promis de planter des arbres et d’acheter des crédits carbone pour compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) produits lors de la construction, citant le projet de l’échangeur Turcot à Montréal comme modèle.

Mais le projet Turcot est encore loin d’être carboneutre, a découvert Le Journal. Les minuscules arbres plantés en bordure d’autoroute prendront un siècle avant de compenser les 35 000 tonnes de CO2 émises par le ministère des Transports du Québec durant la reconstruction de l’échangeur.

La « forêt » qui doit sortir de terre pour compenser la pollution émise s’étendra sur 81 hectares de terres publiques, un avant-goût du gigantesque reboisement qui sera nécessaire pour le 3e lien entre Québec et Lévis.

La carboneutralité, c’est un concept pour répondre à l’urgence climatique, a souligné le chef du Parti québécois. 100 ans, c’est beaucoup trop long pour y arriver, a plaidé PSPP.

«Les gens sont plus intelligents que ça. Ils s'attendent à des décisions gouvernementales intelligentes sur le plan de l'environnement, mais aussi sur le plan des finances publiques et sur le plan des transports. Malheureusement, les trois critères ne sont aucunement remplis par le projet du troisième lien», a-t-il insisté.

Se cacher derrière un arbuste

Selon le chef parlementaire solidaire, la CAQ ne peut se peinturer en vert en prétendant que le tunnel Québec-Lévis sera carboneutre grâce à la plantation de milliers d’arbres pour compenser la pollution engendrée.

«Le troisième lien de François Legault, il est trop gros pour qu'il tente de nous le cacher derrière un arbuste. Ça ne marchera pas», a soutenu Gabriel Nadeau-Dubois. Il estime que les Québécois sont «assez intelligents» pour comprendre qu'une autoroute à six voies sous le fleuve Saint-Laurent ne sera jamais un projet vert.

Aux yeux de la cheffe libérale, Dominique Anglade, il ne suffit pas de planter des arbres pour qu’un projet devienne acceptable du point de vue environnemental. «Le tunnel caquiste à 10 milliards n'a aucun lien avec la carboneutralité. On parle de passer un tunnel sous le fleuve, avec des conséquences réelles en matière d'étalement, pour notre eau, avec des conséquences réelles aussi en matière de congestion».

À VOIR AUSSI