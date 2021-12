O'BRIEN, Bernard



Papa nous a quittés le 20 novembre 2021. Il est parti rejoindre l'amour de sa vie, feu Rolande O'Brien (née Quinlan).Il laisse dans le deuil ses deux filles Carol (Suzie Bordeleau) et Christine (Isabelle Pépin).Lui qui n'avait jamais pensé être grand-père laisse dans le deuil son petit-fils Liam et sa petite-fille Shane.Il laisse également dans le deuil sa soeur Lucille O'Brien Sanschagrin (feu Denis Sanschagrin) et feu Henriette O'Brien St-Denis Fortier (feu René Fortier) ses belles-soeurs Lorraine Quinlan Gauvreau (feu Maurice Gauvreau), Gisèle Quinlan Ouellet et feu son beau-frère Michel Quinlan ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis-es.