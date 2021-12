SAUVAGEAU, Marc



À Montréal, le 22 novembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Marc Sauvageau, fils de feu Fernande Loiselle Sauvageau et de feu René Sauvageau.Il laisse dans le deuil sa tante Aline Loiselle Sauvageau, ses cousines et cousins, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le mercredi 8 décembre de 15h à 17h. Une cérémonie commémorative suivra, au salon même. Par la suite, une réception privée sera tenue.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société historique de Montréal, au nom de Marc Sauvageau.